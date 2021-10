Toàn bộ ứng dụng chống dịch dùng chung mã QR từ 1/11

Sau khi VNeID áp dụng QR code theo chuẩn chung, người dân có thể sử dụng bất cứ ứng dụng chống dịch nào để quét mã.

Thông tin về việc liên thông QR code cho các ứng dụng chống dịch được đưa ra tại hội thảo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" ngày 29/10.

Ông Đỗ Công Anh, đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19, cho biết việc liên thông mã QR giữa các ứng dụng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 1/11. Khi đó, người dùng có thể dùng sử dụng bất cứ ứng dụng nào, như PC-Covid, VNeID, Sổ sức khỏe điện tử... để quét mã QR.

Đây là mã QR cá nhân trên các ứng dụng chống dịch đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đề cập từ 11/9. Theo đó, mỗi người dân có một mã QR duy nhất dù sử dụng ứng dụng nào. Hiện PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử và một số ứng dụng của địa phương như Hue-S đã liên thông mã QR và có thể quét lẫn nhau. Tuy nhiên, VNeID vẫn sử dụng mã QR riêng. Nếu việc liên thông được hoàn thành đúng hạn, người dân có thể sử dụng bất cứ ứng dụng nào để nhận và quét mã QR từ tuần tới.

Toàn bộ các ứng dụng sẽ liên thông QR từ 1/11. Ảnh: Lưu Quý

Việc quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng hiện là yêu cầu bắt buộc, theo nghị quyết về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Người dân khi đến các cửa hàng, địa điểm công cộng cần dùng smartphone để quét QR của địa điểm, hoặc đưa QR của mình cho chủ địa điểm quét, nhằm ghi nhận lượt ra vào. Nếu không có smartphone, người dân có thể in mã QR ra giấy, hoặc sử dụng QR trên Căn cước công dân để được quét.

Trong cuộc họp ngày 16/10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và Bộ Công an cũng thống nhất sẽ sử dụng PC-Covid là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng chống dịch. Ứng dụng VNeID phục vụ định danh người dân, xác thực người dân do Bộ Công an quản lý, còn Sổ Sức khỏe điện tử - ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe của người dân, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng - do Bộ Y tế quản lý.

Hiện nhiều tỉnh thành bắt đầu triển khai PC-Covid trong công tác phòng chống dịch. Người dân từ nơi khác vào tỉnh, hoặc di chuyển trong tỉnh cần dùng ứng dụng này cho việc khai báo sức khỏe, quét mã ra vào. Thời gian tới, ứng dụng cũng sẽ hiển thị thẻ xanh, thẻ vàng, thẻ đỏ Covid-19, dựa trên thông tin tiêm vaccine của người dân.

Mã QR trên các ứng dụng chống dịch hiện nay là phiên bản 1.1, chứa chuỗi thông tin gồm số CMND/CCCD, họ tên, ngày sinh, mã người dùng trên nền tảng QR quốc gia, kiểu dữ liệu (tự khai hay khai hộ), cùng một số thông tin mở rộng như: giới tính, số điện thoại, mã số thẻ bảo hiểm... Trên PC-Covid, mã này có chế độ ẩn thông tin, giúp người dùng hạn chế nguy cơ bị lộ dữ liệu cá nhân.

Lưu Quý