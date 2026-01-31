Toàn bộ tù nhân Mỹ ở Venezuela được trả tự do

Giới chức Mỹ tuyên bố toàn bộ tù nhân nước này đang bị giam giữ ở Venezuela đã được trả tự do, cho thấy sự nhượng bộ lớn từ Caracas.

"Chúng tôi vui mừng xác nhận rằng chính quyền lâm thời đã trả tự do cho tất cả công dân Mỹ bị giam giữ tại Venezuela", đại sứ quán Mỹ tại Caracas đăng trên mạng xã hội ngày 30/1.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi tù nhân hai quốc tịch Peru và Mỹ Arturo Gallino Rullier được trả tự do. Người này bị bắt tại Venezuela hồi tháng 11 năm ngoái.

Kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, mối quan hệ căng thẳng kéo dài hàng thập kỷ giữa Venezuela và Mỹ đã dịu bớt và đã có một số ít tù nhân được thả.

Người thân kêu gọi tự do cho các tù nhân ở Caracas, Venezuela, ngày 21/1. Ảnh: Reuters

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez sau đó cũng có động thái mở cửa ngành dầu mỏ của Venezuela cho đầu tư nước ngoài và nói về việc phát triển quan hệ với Mỹ, hướng tới chương trình hợp tác dựa trên đối thoại.

Bà Rodriguez tuyên bố rằng chính phủ Venezuela đang duy trì liên lạc "dựa trên sự tôn trọng và lịch thiệp" với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio, nhưng nhấn mạnh Caracas không chấp nhận mệnh lệnh từ các thế lực bên ngoài và "không chịu sự giám hộ của Washington".

Washington áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Caracas từ năm 2019 sau khi ông Maduro tái đắc cử. Từ khi ông Maduro bị bắt, Mỹ và chính quyền lâm thời Venezuela đã đạt nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác về dầu mỏ trị giá khoảng hai tỷ USD, cùng kế hoạch tái thiết 100 tỷ USD cho ngành công nghiệp này.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)