Toàn bộ phạm nhân tẩu thoát bên ngoài tòa án Campuchia bị bắt

Campuchia bắt được 5 phạm nhân còn lại cùng đồng phạm trong vụ nã đạn vào cảnh sát để tẩu thoát khỏi tòa án tỉnh Svay Rieng.

Cảnh sát hình sự Campuchia hôm nay cho biết đã phối hợp cùng cảnh sát tỉnh Svay Rieng để bắt 6 người còn lại trong số 7 người gây ra vụ nổ súng để tẩu thoát bên ngoài tòa án tỉnh sáng cùng ngày.

4 nghi phạm khi bị bắt hôm 18/11. Ảnh: Khmer Times

Những người vừa bị bắt bao gồm 5 phạm nhân và nữ đồng phạm. Người thứ 7 cũng là phạm nhân, đồng thời được mô tả là "thủ lĩnh" của nhóm, bị bắt trước đó do xe lao xuống ruộng.

Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại về sự việc, nữ đồng phạm đứng chờ sẵn trong khuôn viên tòa án vào khoảng 8h50, vài phút trước khi xe chở 6 phạm nhân đi vào cổng. Những người này bị bắt và khởi tố với tội danh buôn bán ma túy và tàng trữ súng.

Khi chiếc xe dừng lại và nhân viên an ninh bắt đầu áp giải nhóm 6 nạn nhân xuống, cô gái này bước đến gần một người trong nhóm rồi nhanh tay đưa súng. Hai cảnh sát bảo vệ cầm dùi cui đã phát hiện hành động bất thường của cô gái nhưng không kịp ngăn chặn.

Khoảnh khăc phạm nhân nổ súng tẩu thoát khỏi tòa án Campuchia Phạm nhân được đồng phạm đưa súng, đe dọa cảnh sát và tẩu thoát khỏi tòa án Campuchia ngày 18/11. Video: Khmer Times

Có được súng, một phạm nhân lập tức chĩa về phía cảnh sát bảo vệ rồi bắn ít nhất hai phát để đe dọa. Nghe tiếng súng, 4 cảnh sát bảo vệ không vũ trang bỏ chạy, có người vấp ngã rồi bò vào sau ôtô ẩn nấp. Không có ai bị thương sau sự việc.

Cảnh sát ở khu vực đã nổ súng đáp trả và cố ngăn chặn nhóm phạm nhân đào tẩu, nhưng không kịp cản chúng lên hai ôtô chờ sẵn.

Phạm Giang (Theo Khmer Times)