Toàn bộ học viên trốn trại cai nghiện ở An Giang đã bị bắt về

Sau ba ngày trốn khỏi cơ sở cai nghiện, toàn bộ 314 học viên đã bị công an đưa trở lại trại, trong đó 14 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 8/10, Công an tỉnh An Giang cho biết toàn bộ học viên được đưa về Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Bước đầu xác định có 14 người cầm đầu vụ bỏ trốn; trong đó 9 người bị điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, còn lại bị cáo buộc hành vi Chống người thi hành công vụ.

Công an điểm danh số học viên sau khi đưa trở về cơ sở cai nghiện. Ảnh: Tấn An

Vụ trốn trại tập thể xảy ra trưa 5/10, khi một số học viên không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau. Theo cơ quan điều tra, lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số người quá khích đã cầm đầu, lôi kéo các học viên chống lại lực lượng làm nhiệm vụ khiến một số cán bộ bị thương. Họ sau đó hô hào học viên phá rào, bỏ trốn ra ngoài.

Từng tốp học viên cầm gậy, xẻng, dao đi dọc các khu dân cư gây mất an ninh trật tự. Một số thanh niên đã cướp xe máy của người dân làm phương tiện bỏ trốn. Khi bị cảnh sát vây bắt, nhiều người chống trả.

Công an tỉnh An Giang ngay sau đó huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị, địa phương chia thành nhiều tổ công tác chức truy tìm, vận động các học viên trở lại cơ sở cai nghiện.

Ngọc Tài