Toàn bộ hệ thống Hoàn Mỹ đạt chứng nhận quốc tế ACHSI

Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Australia (ACHSI) vừa công nhận toàn bộ 15 bệnh viện và ba phòng khám thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đạt chuẩn ACHSI.

Như vậy Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân tại Việt Nam sở hữu chứng nhận ACHSI toàn hệ thống. Ngày 17/9 tại TP HCM, tập đoàn này công bố thành tích với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế TP HCM, Cà Mau, Đồng Nai; bà Louise Cuskelly - Giám đốc điều hành ACHSI; ông Jonathan Saw - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Thương mại và Đầu tư Australia.

Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI diễn ra tại TP HCM ngày 17/9. Ảnh: HM

Phát biểu tại sự kiện, BSCKII Đào Văn Sinh - Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP HCM cho biết, việc Hoàn Mỹ đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình và không ngừng cải tiến chất lượng góp phần chia sẻ gánh nặng với hệ thống y tế công lập và củng cố niềm tin của nhân dân đối với dịch vụ y tế tư nhân. Thay mặt Bộ Y tế, ông mong Hoàn Mỹ tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng đã đạt được, lan tỏa mô hình tốt đến các đơn vị y tế khác. "Các bệnh viện, phòng khám trong cả nước, cả công lập và tư nhân sẽ coi đây là tấm gương, động lực để cùng phấn đấu đạt chuẩn quốc tế, hướng đến mục tiêu chung, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, an toàn cho người bệnh ngay từ đầu", BSCKII Đào Văn Sinh nói.

BSCKII Đào Văn Sinh - Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP HCM, Chánh văn phòng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HM

"Việc toàn hệ thống Hoàn Mỹ đạt chứng nhận quốc tế ACHSI là một cột mốc đáng tự hào, là nền tảng để tiếp tục giữ vững cam kết 'lấy người bệnh làm trọng tâm', đặt chất lượng, hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu", bà Huỳnh Bích Liên, Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ nhấn mạnh.

ACHSI là tổ chức kiểm định độc lập, cấp chứng nhận cho cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả lâm sàng và cải tiến liên tục. Tiêu chuẩn này được đánh giá phù hợp với định hướng chất lượng của Bộ Y tế Việt Nam.

Hoàn Mỹ ký kết hợp tác với ACHSI từ tháng 8/2023, tiến hành chuẩn hóa quy trình, đào tạo nhân viên, cải tạo hạ tầng để đáp ứng yêu cầu. Đến tháng 11/2024, 7 đơn vị đầu tiên được công nhận. Tháng 8/2025, 11 đơn vị còn lại hoàn tất thẩm định.

Bà Louise Cuskelly, Giám đốc điều hành ACHSI cho biết mọi tiêu chuẩn của ACHSI đều hướng đến mục tiêu đảm bảo người bệnh được chăm sóc trong một môi trường an toàn, hiệu quả và đồng cảm. "Việc Hoàn Mỹ đạt chứng nhận trên toàn hệ thống cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc và cam kết áp dụng các chuẩn mực cao nhất trong chăm sóc cho người bệnh", bà Louise Cuskelly nói.

Bà Louise Cuskelly - Giám đốc điều hành ACHSI (bên trái) trao chứng nhận quốc tế cho bà Huỳnh Bích Liên - Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ (bên phải). Ảnh: HM

Từ khi thành lập năm 1997, Hoàn Mỹ định hướng mang dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân. Tập đoàn liên tục đầu tư trang thiết bị, phát triển hạ tầng, thu hút đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế giàu kinh nghiệm. Hiện hệ thống với hơn 5.000 chuyên gia phục vụ hơn 5 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm.

Bà Huỳnh Bích Liên cho biết Hoàn Mỹ sẽ duy trì văn hóa chất lượng, cải tiến liên tục và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn trong nước lẫn quốc tế. "Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chuyên môn, giám sát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn", bà nói.

Bà Huỳnh Bích Liên - Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: HM

Hệ thống Hoàn Mỹ hiện hoạt động với các thương hiệu gồm Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ Gold, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Tập đoàn này kỳ vọng việc đạt chứng nhận quốc tế trên toàn hệ thống sẽ góp phần củng cố niềm tin của người bệnh và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tư nhân tại Việt Nam.

Kim Anh