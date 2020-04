Toàn bộ công an một phường ở Hà Nội bị cách ly

Quận Bắc Từ Liêm cách ly toàn bộ công an phường Đông Ngạc và phun khử khuẩn trụ sở do liên quan đến "bệnh nhân 243".

Chiều 8/4, tại cuộc giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 cùa thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho hay, qua rà soát các trường hợp tiếp xúc với "bệnh nhân 243" trên địa bàn, quận phát hiện 8 trường hợp tiếp xúc gần (F1), 64 F2 và gần 200 F3.

Trong số các F1 có Phó công an phường Đông Ngạc, từng đi ăn cơm cùng "bệnh nhân 243", sau đó về sinh hoạt cùng 18 cán bộ, chiến sĩ công an phường.

"Chúng tôi đã cách ly toàn bộ công an phường Đông Ngạc và một số trường hợp F1 khác, gồm một thợ sửa điện, ba người ngồi uống nước và ba người bán hoa cùng bệnh nhân. Những người này đều được lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có kết quả", ông Cương nói.

Lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm cho hay đã chỉ đạo các đội công tác hỗ trợ công an phường Đông Ngạc thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng hình sự quận được giao lập các tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an các phường lân cận bố trí lực lượng thay thế công an phường Đông Ngạc tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn phường này. Người dân phường Đông Ngạc khi có thông tin trình báo hoặc cần giải quyết thủ tục hành chính thì lên trụ sở công an quận.

Cũng theo ông Trần Thế Cương, quận Bắc Từ Liêm đã kiểm đếm được 250 người buôn, bán hoa ở hai phường Tây Tư và Liêm Mạc ("bệnh nhân 243" từng đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá vào buổi tối); rà soát camera ở khu vực chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), ghi nhận 8 người tiếp xúc với các F1 của "bệnh nhân 243". Quận đã giao các phường đo thân nhiệt những trường hợp trên, nhưng do đặc thù công việc họ thường đi đêm về sớm nên việc kiểm tra y tế gặp khó khăn.

Quận Bắc Từ Liêm đề xuất thành phố cấp các bộ test nhanh để xét nghiệm những người bán hoa trên địa bàn. Tương tự, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cũng đề xuất xét nghiệm nhanh toàn bộ cư dân thôn Hạ Lôi hơn 11.000 người - nơi cư trú của các "bệnh nhân 243, 250".

Đến nay huyện Mê Linh rà soát được 132 F1 của "bệnh nhân 243", lấy mẫu test nhanh đều cho kết quả âm tính.

"Bệnh nhân 243", nam, 47 tuổi, từng đưa vợ đi khám bệnh tại khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai, ngày 12/3. Sau đó anh đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, đến 6/4 bị ghi nhận dương tính với nCoV.

Ngày 8/4, Bộ Y tế ghi nhận người hàng xóm và có tiếp xúc gần "bệnh nhân 243" là "bệnh nhân 250", nữ, 50 tuổi, trú cùng thôn Hạ Lôi, Mê Linh. Ngày 2/4, bà khởi phát bệnh, ngày 5/4 được lấy mẫu bệnh phẩm, ngày 7/4 kết quả xét nghiệm dương tính. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện thôn Hạ Lôi bị phong toả trong 28 ngày, tính từ 8/4; nhà chức trách lập 9 chốt kiểm soát ra vào khu vực này.

Võ Hải