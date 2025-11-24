Toàn bộ căn hộ Solaria Rise giao dịch thành công ngày đầu mở bán

Sự kiện mở bán Solaria Rise hút đông đảo khách tham dự, toàn bộ quỹ căn được giao dịch nhờ lợi thế vị trí, thiết kế hợp lý, môi trường sống thoáng đãng.

Chủ đầu tư Nam Long chính thức mở bán phân khu Solaria Rise tại Sales Gallery, ngày 15/11. Sau vài tiếng mở bán, toàn bộ quỹ căn giai đoạn một được giao dịch thành công.

Ngay từ sớm, không khí tại sự kiện đã sôi nổi với đông đảo khách tham dự, đa phần là nhóm cư dân trẻ cấp tiến, có tư duy an cư rõ ràng. Ba yếu tố được người mua quan tâm nhất gồm môi trường sống trong lành, hệ tiện ích quy hoạch bài bản và kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố. Những tiêu chí này được xem là nền tảng tạo sức hút cho Solaria Rise trong ngày mở bán.

Không khí trải nghiệm sôi động tại sự kiện mở bán Solaria Rise. Ảnh: Nam Long

Khách hàng trẻ Trần Trường Hưng (quận 8 cũ) là một trong những khách hàng hoàn tất ký kết sớm. Hưng cho biết quyết định mua nhà xuất phát từ nhu cầu ổn định hiện tại và định hướng dài hạn cho con. Với khách hàng trẻ này, không gian đô thị có sông, gió, công viên và các tiện ích nội khu phục vụ trẻ nhỏ là yếu tố quan trọng. Hệ thống công viên, đường dạo bộ, khu vận động, không gian cộng đồng và trường học nội khu là những giá trị khiến vợ chồng trẻ xem đây là khoản đầu tư mang tính lâu dài.

Bên cạnh yếu tố môi trường sống, mức giá dễ tiếp cận và tiến độ thanh toán linh hoạt cũng là lý do thuyết phục nhiều gia đình trẻ. Gia đình Hải My (Bình Thạnh cũ) đánh giá, thiết kế căn hộ có ban công cùng layout (sắp xếp) tối ưu, đặc biệt ở dòng 1+1 phòng tại Solaria Rise, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình cô. Về di chuyển, hải My đánh giá cao hệ thống xe buýt nội khu đưa cư dân đến khu vực làm việc, đồng thời kỳ vọng hạ tầng vùng sẽ tiếp tục hoàn thiện khi dự án bàn giao trong hai năm tới.

Khách hàng tham quan nhà mẫu dự án Solaria Rise. Ảnh: Nam Long

Solaria Rise do Nam Long Group phối hợp đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad phát triển theo tiêu chuẩn xanh EDGE. Mục tiêu của dự án là tối ưu hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động môi trường. Dự án cung cấp gần 700 căn hộ đa dạng loại hình, với thiết kế "may đo" cho thế hệ trẻ, gia đình trẻ. Nổi bật có căn hộ studio và 1+1 phòng ngủ, tối ưu diện tích cho người độc thân năng động hoặc gia đình trẻ; căn hộ hai phòng ngủ, hai WC với layout bố trí thông minh, đầy đủ tiện nghi. Căn hộ ba phòng ngủ với tầm nhìn đẹp, rộng rãi, phù hợp gia đình đa thế hệ. Đặc biệt là căn hộ hai tầng (duplex) mang lại trải nghiệm sống riêng tư, đồng thời tối ưu cho hoạt động kinh doanh.

Nhờ lợi thế tọa lạc ngay mặt tiền trục đường chính của toàn đô thị Waterpoint, kế cận công viên trung tâm Central Park 25 ha, dự án tầm nhìn ôm trọn mảng xanh lớn nhất. Quy hoạch hiện đại cùng tiện ích nội khu phong phú, đồng thời kết nối nhanh đến hệ sinh thái tiện ích khu đô thị từ trường học, y tế, siêu thị, F&B... đã hiện hữu và không ngừng hoàn thiện.

Khách hàng tham quan sa hình khu đô thị Waterpoint. Ảnh: Nam Long

Dự án được mở bán với giá từ 1,39 tỷ đồng cùng chính sách thanh toán linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 5% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán và tiếp tục thực hiện các đợt thanh toán giãn theo tiến độ xây dựng trong vòng 24 tháng đến khi nhận nhà. Đồng hành khách hàng trên hành trình sở hữu tổ ấm, Nam Long hợp tác cùng các ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ACB, OCB, Hong Leong Bank... nhằm mang đến giải pháp tài chính ưu đãi.

Đông đảo khách hàng tham dự sự kiện mở bán. Ảnh: Nam Long

Theo đại diện chủ đầu tư, việc Solaria Rise được phê duyệt mở bán cũng cho thấy tiêu chuẩn pháp lý, củng cố uy tín của Nam Long, gia tăng sự tin tưởng của nhà đầu tư. Đánh giá về Solaria Rise, Lương Thị Ly (nhà đầu tư lâu năm tại TP HCM), cho rằng dự án nằm ở khu vực có tiềm năng tăng trưởng nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ. Thuộc khu đô thị vệ tinh của TP HCM, dự án kết nối nhanh tới trung tâm trong 35-45 phút qua trục hạ tầng như cao tốc Bến Lức - Long Thành, vành đai 3, quốc lộ 1A và tương lai là tuyến Metro số 3A. Khu vực này có lượng cư dân tăng nhanh kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng lớn.

Nói thêm về quyết định đầu tư căn hộ hai phòng ngủ tại Solaria Rise, bà Ly cho biết, trước đó mua nhà ở Mizuki Park, gia đình bà nhận sổ trong 6 tháng, cho thấy sản phẩm của Nam Long khi đến tay khách hàng luôn chuẩn chỉnh pháp lý. "Mua nhà Solaria Rise, tôi an tâm. Dự kiến sau khi nhận nhà tôi sẽ cho thuê, làm nguồn thu nhập thụ động", bà nói.

Theo chủ đầu tư, thông qua đợt mở bán đầu tiên với lượng giao dịch tích cực, Solaria Rise và đô thị Waterpoint tiếp tục góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ phù hợp tài chính, đáp ứng xu hướng giãn dân sang các đô thị vệ tinh đang phát triển mạnh.

