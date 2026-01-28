Tòa tuyên tử hình kẻ cuồng loạn đâm 3 người gia đình vợ cũ

TP HuếPhan Văn Phú, 34 tuổi, đâm chết vợ cũ và mẹ chị này khi anh ta không được đồng ý đưa con về thăm ông bà nội.

Ngày 28/1, TAND TP Huế tuyên Phú tử hình về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phan Văn Phú tại phiên tòa, sáng 28/1. Ảnh: Vạn An

Theo cáo trạng, Phan Văn Phú và chị Trần Thị Kim Chi, 32 tuổi, được TAND huyện Quảng Điền (cũ) giải quyết cho ly hôn. Con chung 6 tuổi được giao người mẹ nuôi.

Ngày 6/6/2025, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thuận Hóa (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 – Huế) tổ chức cho Phú thăm con tại trụ sở. Sau buổi gặp, Phú yêu cầu đưa bé về thăm ông bà nội ở xã Đan Điền song chị Chi không đồng ý, chỉ cho phép đến thăm tại nhà mình.

Bực tức, Phú quay lại nhà chị Chi đe dọa "chuẩn bị bốn cái quan tài đi" rồi mua một con dao, can nhựa 5 lít.

Sáng 7/6/2025, Phú vào nhà chị Chi từ lối cửa sau, lúc này bên trong có mẹ là bà Nguyễn Thị Chín (54 tuổi) và em trai Trần Hợp (22 tuổi). Phú tiếp tục đòi chở con về song không được chấp thuận và bị Hợp mời ra khỏi nhà.

Phú phản ứng, mở ba lô lấy dao cứa cổ anh Hợp. Chị Chi hoảng loạn bỏ chạy ra hướng cổng đường Văn Cao thì bị Phú truy đuổi, quật ngã xuống sân... Phú tiếp tục truy đuổi anh Hợp.

Thấy bà Chín từ ngoài đường chạy vào kêu cứu, Phú quay sang tấn công bà. Anh Hợp cố cứu mẹ thì bị Phú đâm thêm một nhát vào bụng.

Phú ném hung khí và ba lô lên mái tôn một ngôi nhà gần đó rồi đến Công an phường Xuân Phú (cũ) đầu thú.

Bà Chín và chị Chi tử vong vì các vết thương vùng cổ và bụng. Anh Hợp mang thương tích 26% với di chứng nặng nề về thể chất và tinh thần.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Phú mang tính côn đồ, hung hãn, thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền sống của người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm mất trật tự, an toàn xã hội.

Võ Thạnh