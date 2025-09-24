Tòa trao quyền nuôi dưỡng 'bé gái cầu cứu công an' cho người cha

TP HCMHĐXX xác định mẹ bé gái 12 tuổi không có việc làm, tâm lý bất ổn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc con, nên giao quyền này cho người cha - anh Chung Vỹ Hùng.

Ngày 24/9, TAND TP HCM chấp nhận đơn khởi kiện của anh Chung Vỹ Hùng (42 tuổi, Việt kiều Mỹ), giao con gái 12 tuổi cho anh trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc.

Theo tòa, quá trình xét xử và tại tòa hôm nay, chị Thu (37 tuổi) tiếp tục vắng mặt không có lý do. Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ thể hiện chị không có việc làm, không thu nhập. Trong thời gian chung sống cùng con gái (khoảng 8 năm), chị có tâm lý không ổn định (theo kết quả giám định), thường xuyên la hét, chửi bới, không cho con gái ăn uống, vệ sinh theo nhu cầu. Hồ sơ vụ án thể hiện bé từng 2 lần phải cầu cứu công an.

Bé gái có nguyện vọng ở với cha. Anh Hùng có công việc, thu nhập ổn định. Từ khi giao con cho chị Thu theo bản án ly hôn, anh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng.

"Do đó, việc giao trẻ cho anh Hùng trực tiếp nuôi dưỡng là để đảm bảo quyền lợi cho bé", tòa nêu quan điểm.

Cháu bé tha thiết được sống với cha

Tại tòa hôm nay, anh Hùng vắng mặt, luật sư Trần Đình Phúc (người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp) trình bày quan điểm.

Anh Hùng và chị Thu kết hôn năm 2012, ly hôn năm 2016 do mâu thuẫn không thể hàn gắn. Theo quyết định của tòa, người vợ được quyền trực tiếp nuôi con gái (khi đó 3 tuổi), mỗi tháng anh Hùng cấp dưỡng 10 triệu đồng. Anh Hùng luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng, thậm chí còn phải gửi thêm tiền theo yêu cầu của vợ cũ.

Tuy nhiên, trong quá trình nuôi dưỡng con, chị Thu có những hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người mẹ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của bé gái như: thường la mắng, đánh đập, không đóng học phí, không cho con đi học hoặc đưa đón không đúng giờ.

Theo luật sư Phúc, những hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người chăm sóc mà còn ảnh hưởng tiêu cực về mặt sức khỏe và tâm lý cho bé.

Năm 2023, sau khi bé chạy đến công an phường cầu cứu về việc bị mẹ bạo hành, bé được tạm thời giao cho anh Hùng cùng gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng. Từ đó đến nay, anh Hùng không cần bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía vợ cũ.

Từ khi được về sống cùng gia đình bên nội, bé luôn được chăm lo đầy đủ về sức khỏe và cuộc sống, đã đi học trở lại.

"Bé bày tỏ nguyện vọng tha thiết được sống cùng ba và ông bà nội. Điều này cho thấy bé được an toàn, chăm sóc đầy đủ và sống hạnh phúc", luật sư nói, đồng thời đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, giao bé gái cho anh Hùng và ông bà nội chăm sóc.

Cũng có mặt tại tòa, ông Chung Quốc Tĩnh (cha của anh Hùng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan) cho biết, tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn có lương hưu ổn định, có nhà riêng và sinh sống ổn định tại phường Cầu Ông Lãnh nên có thể cùng với con trai nuôi dưỡng, chăm sóc cháu nội.

Hồ sơ vụ án thể hiện, hồi tháng 9/2023, trong lần đến trường, cháu bé (lúc đó 10 tuổi) đã chạy vào trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) khóc, cầu cứu trong tình trạng hoảng loạn. Công an sau đó bàn giao vụ việc cho chính quyền địa phương nơi chị Thu và con gái sinh sống để giải quyết.

Để đảm bảo an toàn cho bé gái, chính quyền địa phương đã có quyết định tạm thời cách ly trẻ ra khỏi người mẹ trong thời gian 15 ngày. Nhưng do anh Hùng đang điều trị bệnh ở nước ngoài nên cô bé được giao cho ông bà nội nuôi dưỡng và trông nom.

Khi biết cháu nội phải chạy lên công an cầu cứu vì "bị mẹ ruột bạo hành" trong khi anh Hùng đang điều trị bệnh tại Mỹ chưa thể về nước, ông Chung Quốc Tĩnh (cha của anh Hùng) đã làm đơn khởi kiện con dâu cũ để giành quyền nuôi cháu.

Hồi tháng 4 sau thời gian điều trị bệnh, sức khỏe ổn định, anh Hùng làm đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con.

* Tên người mẹ đã thay đổi