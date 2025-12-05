Tòa trả hồ sơ vụ đốt quán khiến 11 người chết vì có 'tình tiết mới'

Hà NộiTrong lần mở lại phiên xét xử Cao Văn Hùng đốt quán khiến 11 người chết, do đại diện gia đình một bị hại xuất trình tình tiết mới về việc 'có người thuê đốt quán', tòa đã trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Sáng 5/12, Cao Văn Hùng, 52 tuổi, trú phường Đông Ngạc, lần thứ hai bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Tại phiên tòa, đại diện của một gia đình bị hại trình bày đã có đơn đề nghị làm rõ nghi vấn "có người bỏ tiền thuê đốt quán". "Ngày 11/6, một người đàn ông tìm đến nhà tôi cho biết đã được một người lạ mặt thuê đến đốt quán karaoke với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên ông này từ chối, bảo dù có 50 triệu đồng cũng không nhận lời", đại diện gia đình bị hại nói và cho hay nội dung cuộc nói chuyện này đã được quay video, gửi cho HĐXX.

Trước vấn đề này, đại diện VKS khẳng định chưa nhận được đơn nào có nội dung như trên.

Cho rằng đây là tình tiết mới, HĐXX thấy rằng cần giám định nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên tòa sáng nay, 5/12. Ảnh: Linh Đan

Trước đó, tại phiên xét xử hôm 17/11, Hùng bất ngờ nói "cả hai bên tai bị điếc không nghe gì". Cùng với việc 10 người trong tổng số 30 bị hại của vụ án vắng mặt, tòa đã hoãn phiên xử.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng tháng 11/2024, Hùng uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng, hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Thấy vậy, một vị khách (không rõ nhân thân) đi tới hỏi lý do và tát vào mặt hùng, nói lần sau đi ăn uống phải trả tiền đàng hoàng.

Khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Hùng tiếp tục trở lại quán một mình. Lúc này, ngoài hai nhân viên quán còn có hai tốp khách, tổng 9 người. Ông ta tiếp tục gọi một chai bia, một bao thuốc. Uống được vài ngụm, bị cáo yêu cầu nữ nhân viên phải chỉ ai đã đánh mình nhưng chị này nói không biết.

Một trong 9 vị khách đi đến khuyên ông Hùng đi về vì "chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây". Một vị khách khác gọi bị cáo ra ngoài nói chuyện và dùng tay không đánh. Hành vi này sau đó được hai người khác can ngăn nên vị khách dừng lại, vào trong quán uống bia và hát.

Hùng sau đó đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa loại 15 lít rồi bắt taxi đi mua 150.000 đồng xăng, rồi lại lên taxi về đoạn đường gần quán bia trên. Trong quán lúc này ngoài 9 khách trên còn có thêm 5 khách khác. Bên ngoài cửa quán có 8 xe máy, một ôtô của khách.

Trước cửa quán, Hùng mở nắp xô xăng rồi hắt toàn bộ vào cửa kính và khu vực lối ra vào rồi bật lửa châm đốt. Lửa bùng lên dữ dội gây cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của một công ty. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt đế giày của Hùng, bắt lửa khiến ông ta bị bỏng.

Gây án xong, Hùng đến trụ sở công an đầu thú. Vụ phóng hỏa khiến nam nhân viên và 10 khách tử vong. 4 khách còn lại bị bỏng, song từ chối giám định thương tích, tự chịu trách nhiệm về sức khỏe.

Nhiều tài sản trong quán cùng 8 xe máy và một ôtô cùng 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của công ty bên cạnh, cũng bị hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng. Vị khách có hành vi đánh Hùng ngoài quán đã tử vong, do đó cơ quan điều tra không truy cứu.

Quá trình điều tra vụ án, chủ quán hát đã hỗ trợ mỗi gia đình có khách tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, hỗ trợ nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng. Hiện gia đình các nạn nhân tử vong yêu cầu bị cáo Hùng bồi thường 250-475 triệu đồng và chu cấp cho con cái họ đến khi trưởng thành.

Ông Hùng hiện chưa bồi thường cho các bị hại. Bị cáo này trong năm 1998 bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù do Trộm cắp tài sản.

