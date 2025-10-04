Tòa Tối cao mở đường cho ông Trump trục xuất 350.000 người Venezuela

Tòa Tối cao Mỹ phán quyết chính quyền ông Trump có thể tước quy chế bảo vệ đặc biệt vốn giúp 350.000 người nhập cư Venezuela tránh bị trục xuất.

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 3/10 lần thứ hai phán quyết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tước bỏ Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) đối với người nhập cư Venezuela. Động thái được xem là mở đường cho chính phủ có thể dễ dàng trục xuất 350.000 người nhập cư Venezuela ở Mỹ.

Tòa án với đa số thành viên bảo thủ hồi tháng 5 lần đầu chấp thuận yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền ông Trump về tước bỏ TPS. Vào tháng 9, thẩm phán liên bang Edward Chen ở California ra phán quyết chống lại việc tước TPS. Phán quyết mới của Tòa tối cao đã vô hiệu hóa quyết định của ông Chen.

"Dù tình hình sự việc đã thay đổi, lập luận về pháp lý và thiệt hại của các bên nhìn chung không thay đổi. Kết quả mà chúng tôi đạt được hồi tháng 5 là phù hợp trong trường hợp này", phán quyết của Tòa Tối cao nêu rõ.

Người nhập cư bất hợp pháp lên chuyến bay trục xuất ở Fort Bliss, Texas, ngày 23/1. Ảnh: Reuters

Ba thẩm phán theo chủ nghĩa tự do của Tòa Tối cao đã ra tuyên bố phản đối phán quyết mới. Thẩm phán Ketanji Brown Jackson chỉ trích rằng các đồng nghiệp bảo thủ một lần nữa coi trọng chính quyền hơn những người được TPS bảo vệ hoặc lập luận của tòa án cấp dưới.

"Chúng ta một lần nữa sử dụng quyền lực của mình để cho phép chính quyền gây rối loạn cuộc sống của càng nhiều người", bà cho hay.

Quy chế TPS bảo vệ người được cấp khỏi bị trục xuất và cho phép họ làm việc tại Mỹ. TPS thường được cấp cho người được đánh giá là sẽ gặp nguy hiểm nếu họ trở về nước, do quê hương có chiến tranh, thiên tai hoặc các vấn đề rủi ro khác. TPS đã được cấp cho người nhập cư Venezuela dưới thời chính quyền tổng thống Joe Biden.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực thực hiện chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp như lời hứa khi tranh cử. Nhưng nỗ lực của ông nhiều lần bị cản trở hoặc trì hoãn bởi phán quyết từ các tòa án.

Thanh Tâm (Theo AFP)