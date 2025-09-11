Tòa tháp Nobu Danang mang kiến trúc cánh quạt bên biển Mỹ Khê

Nobu Danang cao 186 m với mặt ngoài thiết kế cong, tạo hiệu ứng chuyển động, mô phỏng hình ảnh cánh quạt Sensu của Nhật.

Dự án thực hiện bởi hai kiến trúc sư David Malott, Clint Nagatat - những người được gọi là "starchitect", tức kiến trúc sư ngôi sao, đứng sau nhiều công trình lớn của thế giới.

Nobu Danang cũng là tòa căn hộ hàng hiệu trực diện biển cao nhất thế giới của Nobu. Mặt ngoài thiết kế với cảm hứng từ hình tượng cánh quạt giấy Sensu trong văn hóa Nhật - tượng trưng cho may mắn, tôn kính, thiện chí. Công trình dùng những đường cong, uốn lượn theo địa thế, cho cảm giác như chuyển động dưới ánh nắng. Vật liệu kính, đá, kim loại, tạo hiệu ứng ánh sáng thay đổi theo thời điểm trong ngày. Theo kiến trúc sư, ý đồ nghệ thuật của lối ứng dụng vật liệu này là buổi sáng công trình phản chiếu ánh nắng trên nền đại dương, còn hoàng hôn lại mang sắc cam tím.

Thiết kế còn chú trọng cả yếu tố phong thủy phương Đông và khoa học phương Tây, với hướng gió mát, thế đất ven biển, tính khí động học và khả năng giảm nhiệt tự nhiên.

Thiết kế với những đường cong, vươn cao như cánh quạt giấy. Ảnh: VCRE

Tổng thể công trình hướng ra biển, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra dãy núi bao quanh. Theo David Malott, tòa nhà còn mang tinh thần "sculpture by the sea" - tác phẩm điêu khắc bên bờ biển.

Đại diện VCRE nói thêm, dự án còn thể hiện dấu ấn văn hóa bản địa. "Nhìn từ xa, tòa nhà cao tầng thể hiện sự trang nhã của phương Đông pha trộn tính tự do của văn hóa phương Tây. Điều này đúng với tinh thần 'East meets West' của Nobu, không lai ghép bề mặt mà kết hợp giữa thiết kế, nhịp sống và văn hóa", nhà phát triển lý giải.

Kiến trúc mặt ngoài với cảm hứng từ quạt giấy. Ảnh: VCRE

Bên trong, kiến trúc sư Clint Nagata của Blink Design Group xây dựng không gian theo phong cách Japandi - kết hợp triết lý Wabi Sabi (vẻ đẹp từ những điều mài giũa qua thời gian) của Nhật Bản và tinh thần Hygge (hạnh phúc trong những điều giản đơn) trong văn hóa Scandinavian Bắc Âu. Phong cách chú trọng sự giản lược, công năng và cảm giác ấm áp, phù hợp cho những không gian vừa để sáng tạo, vừa để nghỉ ngơi.

Mỗi căn hộ đều có kính tràn viền Panorama, cho phép ánh sáng tự nhiên bao trùm và tầm nhìn không bị che chắn. Khu vực phòng khách mở rộng liền ban công, lấy cảm hứng "zen terrace" (vườn thiền phong cách Nhật), để thiền, hít thở hoặc ngắm biển. Gian bếp thiết kế tối giản với đảo bếp mặt đá nguyên khối và hệ tủ ẩn. Phòng ngủ được cách âm và sử dụng ánh sáng dịu để đảm bảo giấc ngủ sâu. Một số căn hộ trang bị bồn tắm onsen đá sa thạch nguyên khối, gợi lại trải nghiệm trị liệu tinh thần Nhật Bản.

Không gian bên trong đề cao sự tối giản, tĩnh lặng. Ảnh: VCRE

"Từng chi tiết nhỏ như tay nắm, phào chỉ, đường chuyển cấp sàn, đều được tính toán để mang lại trải nghiệm xúc giác mượt mà. Mỗi thao tác chạm, mở, sử dụng đều trở nên dễ chịu và đầy cảm hứng", đại diện VCRE nói về tinh thần thiết kế.

Cũng theo nhà phát triển, mỗi dự án Nobu trên thế giới đều mang một kiến trúc độc đáo. Trước dự án tại Đà Nẵng, đơn vị có Nobu Hotel Shoreditch (London) với các dầm thép như "con tàu khổng lồ cập bến"; Nobu Residences Toronto giữ nguyên mặt tiền gạch của xưởng Pilkington Glass, kết cấu hình học ngẫu hứng, phủ kính và chất thép vàng. Nằm trong mạch phát triển toàn cầu của Nobu, Nobu Danang hướng tới kiến trúc thị giác đồng thời chú trọng trải nghiệm đời sống. Dự án tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc tại Đà Nẵng - nơi đang mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp.

Hoài Phương