Toà tháp nghìn tỷ của Vicem bắt đầu được hồi sinh

Sau gần 10 năm bỏ hoang, toà nhà 31 tầng của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) ở Cầu Giấy đã được thi công trở lại.

Sáng 5/3, chủ đầu tư Vicem và liên danh nhà thầu Phục Hưng Holdings, TID đã tái khởi động dự án tòa nhà Trung tâm Điều hành và Giao dịch Vicem tại lô 10E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Phạm Hùng với gói thầu số 23. Đây là gói thầu lắp dựng hệ thống facade (mặt ngoài) tòa nhà.

Theo kế hoạch, Vicem phấn đấu hoàn thành tòa nhà vào quý II/2026, phục vụ nhu cầu về chỗ làm việc cho tổng công ty. Bên cạnh đó, một phần công trình có thể được cho thuê để tối ưu công năng, cũng như đem lại nguồn thu để duy trì hoạt động, bảo trì tòa nhà.

Toà tháp Vicem đã cất nóc từ năm 2015 nằm trên đường Phạm Hùng, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Toà nhà được xây dựng trên khu đất rộng gần 8.500 m2, cao 31 tầng nổi và 4 tầng hầm. Tổng mức đầu tư ban đầu là 1.951 tỷ đồng, sau đó năm 2011 được điều chỉnh lên 2.743 tỷ đồng.

Dự án này được khởi công xây dựng từ tháng 5/2011 và cất nóc vào tháng 8/2015. Từ đó đến nay, công trình phải tạm dừng do Vicem khó khăn về vốn và cần tập trung tái cơ cấu hai doanh nghiệp trực thuộc theo chủ trương của Chính phủ.

Năm 2018, Vicem từng báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương chuyển nhượng dự án để thoái vốn khỏi lĩnh vực không phải là ngành nghề kinh doanh chính. Tuy nhiên, việc này chưa thể thực hiện sau nhiều năm do nhiều vướng mắc về luật đầu tư, đất đai hay việc sắp xếp, xử lý tài sản nhà đất thuộc doanh nghiệp nhà nước.

Đến giữa năm 2023, tổng công ty đã xin hồi sinh để khai thác toà tháp bỏ hoang này. Sau đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Vicem tiếp tục hoàn thiện công trình.

Ông Lê Văn Chung, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), cùng 3 cấp dưới hôm nay vừa bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Bước đầu, các bị can bị cáo buộc có sai phạm khi lập hồ sơ thực hiện dự án này. Quá trình thực hiện có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Theo thông báo của Bộ Công an, việc khởi tố vụ án, bị can xuất phát từ nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Vicem là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, có tuổi đời 45 năm. Vicem quản lý 10 nhà máy trên cả nước với 16 dây chuyền sản xuất, công suất 20 triệu tấn clinker và 27 triệu tấn xi măng mỗi năm. Hệ sinh thái nổi tiếng với các thương hiệu xi măng Hà Tiên, Hải Phòng, Bỉm Sơn, Hoàng Thạch, Bút Sơn, Hoàng Mai...

Anh Tú