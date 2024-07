Theo đại diện Masterise Homes, bất động sản tọa lạc ở địa thế đắc địa, sở hữu tầm nhìn đẹp, luôn được ưa chuộng và săn đón. Dòng sản phẩm này còn thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân, đồng thời mang lại tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Ngoài yếu tố vị trí, tầm nhìn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình không gian sống và tiềm năng gia tăng giá trị của bất động sản. Vì vậy mà những người thành công xem đây là cách thể hiện vị thế cá nhân, săn tìm những sản phẩm mang đến nhiều trải nghiệm độc bản.

Tại Mỹ, The Mansion at Aqualina giữa Sunny Isles Beach, phía Bắc Miami, Florida là một ví dụ điển hình. Nơi đây thu hút tầng lớp tinh hoa toàn cầu nhờ những lợi thế về vị trí và cảnh quan. Từ những căn hộ, gia chủ có thể ngắm nhìn toàn cảnh bờ biển Miami với làn nước xanh ngắt, tận hưởng gió biển ngay tại nhà. Đặc biệt hơn, ngoài tầm nhìn hướng biển, mặt còn lại của The Manison là thành phố Sunny Isles Beach nổi tiếng phồn hoa với nhiều loại hình du lịch hàng đầu thế giới.

Hay The Wharf, một dự án nằm dọc bờ sông Potomac cũng là tiêu biểu cho loại hình bất động sản có tầm nhìn đẹp. Tất cả các căn hộ đều hướng ra bờ sông và tầm nhìn đến các điểm tham quan nổi tiếng, trong đó có đài tưởng niệm Washington.