Tòa tháp cổ hơn 600 tuổi sụp đổ trước mặt du khách

Một phần tòa tháp của lâu đài Escalona, tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha bất ngờ đổ sập sáng 16/3, khiến nhiều du khách hoảng loạn bỏ chạy.

Hình ảnh từ video cho thấy những khối đá lớn và mảnh vụn văng khắp nơi tạo thành đám bụi dày đặc, khiến những người chứng kiến bàng hoàng. Một số ôtô đậu gần đó cũng bị hư hại do đất đá từ tòa tháp dội xuống. Trong video, có thể nghe thấy tiếng la hét của du khách. Nhiều người vội vã bế theo con nhỏ, tháo chạy khỏi hiện trường để tránh nguy hiểm.

May mắn sự việc không ghi nhận thương vong về người.

Sau sự cố, chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường để kiểm tra và đảm bảo an toàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là các trận mưa lớn gần đây đã làm suy yếu cấu trúc vốn đã xuống cấp của công trình. Hiện tại, toàn bộ hoạt động tham quan tại đây đã bị tạm dừng.

Lâu đài Escalona vốn là một tổ hợp cung điện pháo đài đồ sộ, bên trong có nhà thờ, được xây dựng từ thế kỷ 15 trên nền một pháo đài thời Trung cổ. Nơi đây từng đóng vai trò chiến lược quan trọng trong các cuộc xung đột tại Castilian và là một phần di sản lâu đời của lịch sử Tây Ban Nha.

Trên nền tảng du lịch Tripadvisor, Escalona được đánh giá là điểm đến thu hút nhờ vẻ đẹp cổ kính. Một du khách viết: "Lâu đài dù đã xuống cấp nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi, nằm ngay dưới chân đồi. Ngôi làng xung quanh cũng rất đáng ghé thăm với nhiều di sản và các quán bar nhộn nhịp". Một người khác gọi nơi này là một "di tích đổ nát tuyệt đẹp".

Đây không phải là di tích lịch sử đầu tiên bị sụp đổ trong thời gian gần đây. Tháng 11 năm ngoái, một tòa tháp thời trung cổ đang được trùng tu tại trung tâm Rome, Italy đã bị sập, khiến một công nhân bị thương nặng và hai người khác bị thương nhẹ.

