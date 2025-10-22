Tòa tháp cao thứ 5 New York 'đầy vết nứt' sau 10 năm

432 Park Avenue, một trong những tòa tháp cao nhất New York, xuất hiện nhiều vết nứt, gây lo ngại về nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng sau 10 năm sử dụng.

Mặt ngoài của tòa nhà 432 Park Avenue cao 426 m ở Manhattan, trung tâm New York đã bị nứt, vỡ, bong tróc nhiều mảng kể từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2015. Vấn đề nghiêm trọng đến mức tòa nhà chọc trời này có thể trở nên "không thể ở được" nếu không sớm trùng tu quy mô lớn, giới chuyên gia cảnh báo.

"Các mảng bê tông sẽ rời ra, khung cửa kính cũng sẽ trở nên lỏng lẻo", kỹ sư kết cấu Steve Bongiorno giải thích, cảnh báo nước có thể thấm vào các vết nứt và làm hư hại công trình từ trong ra ngoài. "Thang máy sẽ không thể sử dụng, hệ thống cơ khí máy móc gặp trục trặc, các khớp nối đường ống sẽ vỡ, khiến nước rò khắp nơi".

432 Park Avenue là tòa nhà cao thứ 5 New York, cao thứ 6 Bắc Mỹ. Tòa nhà nằm tại Phố Tỷ phú (Billionaires Row) ở Manhattan, khu vực nổi tiếng với các tòa chọc trời sang trọng và đắt đỏ, là nơi sinh sống của giới siêu giàu, với các căn hộ giá hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu USD.

Tòa nhà 432 Park Avenue ở Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: NYP

125 căn hộ tại 432 Park Avenue, với view nhìn ra Công viên Central Park, đã được bán hết nhanh chóng với tổng doanh số 2,5 tỷ USD chỉ sau ba năm tòa nhà đi vào vận hành. Nhiều chủ sở hữu căn hộ ở đây là người nổi tiếng, như ca sĩ Jennifer Lopez hay các thành viên hoàng gia Arab Saudi.

Tuy nhiên, tòa nhà gặp hàng loạt trục trặc trong vài năm qua. Cư dân phàn nàn tòa tháp siêu cao "lắc lư trong gió và rên rỉ như một con tàu biển". Tình trạng rò nước, mất điện và sự cố thang máy xảy ra thường xuyên.

Những vấn đề này làm dấy lên cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa ban quản trị tòa nhà và các đơn vị phát triển gồm Macklowe Properties, WSP, CIM Group.

Tuy nhiên, các vấn đề về mặt ngoài tòa nhà thực chất đã được xác định là rủi ro tiềm ẩn ngay từ giai đoạn thi công, do loại bê tông trắng được chọn để trát bên ngoài dễ bị nứt vỡ, song chủ đầu tư vẫn giữ nguyên phương án vì muốn bảo toàn thiết kế ban đầu.

Một số vết nứt vỡ mặt ngoài tòa nhà 432 Park Avenue ở Manhattan. Ảnh: NYP

Những bức ảnh chụp cho thấy hàng loạt vết nứt trên mặt ngoài, với nhiều vết dường như đã được sửa chữa hoặc trám lại. Nhưng ở một vị trí tại các tầng rất cao có dấu hiệu cho thấy một số mảng bê tông đang bong rời khỏi kết cấu.

Sở Xây dựng New York cho biết tòa nhà được kiểm định mặt ngoài lần cuối vào năm 2023, không phát hiện điều kiện nguy hiểm. Tuy nhiên, các kỹ sư lo ngại về mức độ xuống cấp của 432 Park Avenue chỉ sau 10 năm chịu tác động của thời tiết.

"Mức độ xuống cấp này nhẽ ra không được xuất hiện ở một tòa nhà 10 năm tuổi", Jose Torero, chuyên gia kỹ thuật tại Đại học College London, nhận định, cảnh báo người đi bộ bên dưới có thể là nạn nhân nếu không có can thiệp. "Tòa nhà đang chịu áp lực vượt quá dự kiến. Không có mái che vỉa hè nào có thể bảo vệ bạn khỏi các mảng bê tông rơi xuống từ độ cao hơn 400 m".

Tòa nhà 432 Park Avenue ở Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: BIM

Đức Trung (Theo NY Post, Washington Post)