Tòa Thái Lan yêu cầu ông Thaksin nộp hơn 500 triệu USD

Tòa Tối cao Thái Lan yêu cầu cựu thủ tướng Thaksin phải nộp lại tiền thuế liên quan thương vụ bán công ty viễn thông của ông, ước tính 540 triệu USD.

Phát ngôn viên Tòa án Tối cao Thái Lan Suriyan Hongvilai ngày 17/11 tuyên bố cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra phải tuân thủ yêu cầu nộp thuế liên quan thương vụ bán công ty viễn thông Shin Corp của ông trong quá khứ.

Phát ngôn viên Suriyan không nêu cụ thể số tiền cựu thủ tướng phải nộp, song truyền thông Thái Lan cho biết tòa án đã yêu cầu ông Thaksin phải nộp 17,6 tỷ baht (khoảng 540 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Bangkok ngày 9/9. Ảnh: AFP

Năm 2006, ông Thaksin phải đối mặt cáo buộc tham nhũng và gây tranh cãi về việc bán cổ phần tại công ty viễn thông Shin Corp mà không nộp thuế. Cùng năm đó, cựu thủ tướng Thái Lan bị lật đổ trong cuộc đảo chính và phải sống lưu vong hơn một thập kỷ. Năm 2017, cơ quan thuế Thái Lan đưa ra mức tiền ông Thaksin phải nộp là 500 triệu USD.

Ông Thaksin, 76 tuổi, đang thụ án một năm tại nhà tù Klong Prem ở Bangkok, là một trong những cơ sở giam giữ nghiêm ngặt nhất Thái Lan. Ông được chuyển tới khu điều trị y tế trong nhà tù "do vấn đề tuổi tác và tình trạng mắc bệnh mạn tính".

Ngọc Ánh (Theo AFP)