Toa tàu Nha Trang - Quy Nhơn vé 10 triệu đồng, giới hạn 12 chỗ

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc - Nam, đoạn từ Nha Trang đến Quy Nhơn có hai toa tàu The Vietage by Anantara nối cuối đoàn tàu, cung cấp trải nghiệm tách biệt so với các toa thông thường. Đại diện The Vietage cho hay hành trình lần đầu ra mắt cách đây 5 năm với tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn dài 6 tiếng. Chặng Nha Trang - Quy Nhơn khai thác năm 2024, đưa du khách ngắm cảnh miền duyên hải trong hơn 5 tiếng.

Hành trình khởi hành từ ga Nha Trang hằng ngày lúc 13h25. Du khách tham gia chuyến đi được nhân viên đón tại ga, bố trí phòng chờ riêng, phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí. Trước khi bắt đầu chuyến đi, khách được đưa thẻ lên tàu và giới thiệu về hành trình.