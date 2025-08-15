Toa tàu Nha Trang - Quy Nhơn vé 10 triệu đồng, giới hạn 12 chỗ

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc - Nam, đoạn từ Nha Trang đến Quy Nhơn có hai toa tàu The Vietage by Anantara nối cuối đoàn tàu, cung cấp trải nghiệm tách biệt so với các toa thông thường. Đại diện The Vietage cho hay hành trình lần đầu ra mắt cách đây 5 năm với tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn dài 6 tiếng. Chặng Nha Trang - Quy Nhơn khai thác năm 2024, đưa du khách ngắm cảnh miền duyên hải trong hơn 5 tiếng.
Hành trình khởi hành từ ga Nha Trang hằng ngày lúc 13h25. Du khách tham gia chuyến đi được nhân viên đón tại ga, bố trí phòng chờ riêng, phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí. Trước khi bắt đầu chuyến đi, khách được đưa thẻ lên tàu và giới thiệu về hành trình.
Chị Diệu Thanh, du khách đến từ TP HCM, trải nghiệm toa tàu cuối tháng 7, check in trước khi lên tàu khám phá hành trình ngắm cảnh.
Hai toa cuối của đoàn tàu được cải tạo thành không gian cao cấp. Tuy nhiên, lớp sơn xanh - trắng đặc trưng bên ngoài vẫn được giữ nguyên, tạo sự đồng bộ với các toa còn lại.
Bước vào toa là không gian tách biệt so với phần còn lại của đoàn tàu. Nội thất mang phong cách Indochine, kết hợp chất liệu gỗ với các vách ngăn đan mành tre, tạo cảm giác gần gũi.
Toa được chia thành 6 cabin, 12 chỗ ngồi, khu vực quầy bar, phòng massage, khu vực vệ sinh. Mỗi cabin có hai chỗ ngồi, cửa sổ rộng để du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh bên ngoài.
Hành trình hơn 5 tiếng đưa du khách băng qua những cánh đồng lúa, ao sen, đồi núi, làng mạc với nhịp sống miền duyên hải hiện lên sinh động qua ô cửa tàu. Điểm nhấn của hành trình là những đoạn tàu chạy sát biển, xuất hiện ngắt quãng nhưng gây ấn tượng với du khách.
Trên toa tàu có ba nhân viên phục vụ xuyên suốt hành trình. Trong không gian cabin riêng tư, hành khách được thưởng thức trà chiều với đồ ăn nhẹ, kèm các loại thức uống pha tại chỗ. Giá vé mỗi hành khách là 10 triệu đồng, đã bao gồm chỗ ngồi riêng, set trà chiều, đồ uống, massage và toàn bộ dịch vụ trên tàu.
Khung cửa sổ rộng mở ra một lát cắt miền quê Nam Trung Bộ: những cánh đồng lúa đang gần cuối vụ, pha trộn giữa màu xanh ngả úa và sắc nâu của ruộng vừa gặt. Thỉnh thoảng, giữa những thửa ruộng trải dài, lấp ló một ao sen hay mái nhà nhỏ của làng quê. Cảnh quan thay đổi liên tục theo từng chuyển động của đoàn tàu, tạo sự tương phản giữa không gian trà chiều sang trọng trong toa và cuộc sống bình dị bên ngoài.
Khoảng 15h30, sau hơn một giờ khởi hành, khung cảnh biển hiện ra qua ô cửa sổ. Trước đó khoảng 15 phút, nhân viên sẽ thông báo để hành khách chuẩn bị.
Đoàn tàu chạy men theo đường bờ biển, đi qua các vịnh nhỏ và dải cát vàng uốn lượn. Dù chỉ kéo dài vài phút, cảnh biển là điểm nhấn thị giác trong hành trình, nổi bật giữa bối cảnh đồng lúa, đồi núi và làng mạc liên tục thay đổi. Ngồi cạnh cửa sổ phía Đông là lựa chọn lý tưởng để theo dõi trọn vẹn những đoạn tàu men biển.
Cảnh biển hiện ra qua khung cửa sổ tàu.
Quá nửa hành trình, nhân viên tiếp tục phục vụ set đồ ăn thứ hai gồm thịt nguội cắt lát, ăn kèm mứt, các loại bánh, phô mai, cùng đồ uống tự chọn. Chị Thanh cho biết phần ăn khá nhiều, no bụng, đến set thứ hai vẫn chưa kịp dùng hết đồ ăn từ set đầu. Trong suốt hành trình, đội ngũ phục vụ luôn theo sát nhu cầu của khách, chủ động hỗ trợ mà không cần chờ gọi.
Gần cuối hành trình, hành khách được trải nghiệm liệu trình massage 15 phút. Dịch vụ diễn ra trên ghế chuyên dụng dạng ngồi, với đệm tựa đầu, tay và chân giúp cố định tư thế khi khách cúi người về phía trước. Nhân viên massage là người được đào tạo chuyên nghiệp, thao tác vững vàng và điều chỉnh lực tay theo yêu cầu của khách, dù tàu vẫn đang di chuyển và có độ rung nhẹ.
Bài và ảnh: Bích Phương