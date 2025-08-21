Tòa phúc thẩm Mỹ hủy án phạt 464 triệu USD nhằm vào ông Trump

Tòa phúc thẩm bang New York hủy án phạt 464 triệu USD với ông Trump, liên quan vụ kiện dân sự do Tổng chưởng lý Letitia James khởi xướng.

"Lệnh buộc hoàn trả, trong đó yêu cầu bị đơn nộp gần nửa triệu USD cho chính quyền bang New York, là khoản phạt quá mức, vi phạm Tu chính án thứ 8 của Hiến pháp Mỹ", tòa phúc thẩm bang New York của Mỹ cho biết hôm nay.

Tu chính án thứ 8 cấm chính quyền liên bang áp đặt các khoản tiền bảo lãnh quá lớn, tiền phạt quá nặng, hình phạt tàn bạo và khác thường đối với các hành vi phạm tội.

Động thái liên quan đến đơn kháng cáo của Tổng thống Donald Trump trong vụ kiện dân sự do Tổng chưởng lý Letitia James khởi xướng hồi tháng 10/2023. Bà cáo buộc ông Trump thổi phồng giá trị tài sản để "được hưởng các khoản vay và điều khoản bảo hiểm ưu đãi, làm giàu bất chính cho bản thân và lừa dối hệ thống".

Dù hủy án phạt, tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết nhằm vào ông Trump.

Tổng thống Donald Trump tại bang Alaska, Mỹ ngày 15/6. Ảnh: AFP

Ông Trump, bà James đều chưa bình luận về thông tin. Nếu không chấp thuận phán quyết, bà James có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao bang New York.

Thẩm phán tòa sơ thẩm New York Arthur Engoron tháng 2/2024 kết luận ông Trump đã thao túng phi pháp giá trị tài sản, ra phán quyết yêu cầu ông Trump nộp phạt 355 triệu USD. Cộng với tiền lãi, ông Trump phải nộp phạt tổng cộng 464 triệu USD.

Ông Trump và các giám đốc điều hành Trump Organization còn bị cấm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao của bất kỳ doanh nghiệp nào ở New York trong nhiều năm.

Ông Trump khi đó bác bỏ cáo buộc và đệ đơn kháng cáo. Các luật sư đại diện cho rằng án phạt quá cao và bà James đã "vượt quá thẩm quyền".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)