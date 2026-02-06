Tòa nhà thiết kế chống chịu nắng nóng 40 độ C

Đây là tòa nhà 12 tầng nằm ở Nagpur, Maharashtra, Ấn Độ. Công trình được xây trên khu đất 900 m2, tối ưu không gian xây dựng và tuân thủ quy định địa phương.
Tòa nhà thể hiện mô hình nhà ở thích ứng khí hậu cho khu vực trung tâm Ấn Độ, đồng thời thể hiện thẩm mỹ kiến trúc.
Thiết kế tòa nhà được các KTS tính đến khí hậu khắc nghiệt của Nagpur với nhiệt độ trên 40 độ C kéo dài suốt 8 tháng.
Các phòng bên trong tòa nhà có hai ban công ở hai hướng, giúp giảm hấp thụ nhiệt đồng thời cung cấp không gian ngoài trời.
Ban công có thiết kế cong theo mặt cắt. Lớp cong ở vỏ ngoài vừa tạo màn chắn, vừa mở ra thành ban công cho các căn hộ.
Thiết kế tòa nhà giúp tận dụng thông gió tự nhiên, giảm phụ thuộc vào điều hòa.
Mặt đứng được tạo hình các khối xen kẽ, vừa bảo vệ khỏi nắng gắt, vừa tạo hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ.
Mái nhà lắp pin năng lượng mặt trời, kết hợp hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước. Mô hình tòa nhà thể hiện giải pháp nhà ở cao tầng thích nghi khí hậu khắc nghiệt và giảm khí thải carbon.
Lớp vỏ ban công không chỉ giảm nhiệt mà còn tạo các khoảng trồng cây xanh cho từng phòng.
Mỗi tầng rộng 270 m2, bố trí một căn hộ với ba phòng ngủ ở ba góc, bếp ở góc còn lại, tạo thông gió chéo cho toàn bộ các phòng. Không gian sinh hoạt chung được đặt ở trung tâm.
Sơ đồ mặt cắt của tòa nhà.
Bích Phương (theo Archdaily)