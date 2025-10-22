Tòa nhà nghiên cứu AI, robot hơn 72 tỷ đồng ở TP HCM

Tòa nhà mới thuộc Trung tâm nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TP HCM (SHTP-Labs) đi vào hoạt động sẽ nghiên cứu Robotics, AIoT, Nanotechnology và Biotechnology.

Được gọi là SHTP Labs - Building A, tòa nhà với tổng kinh phí xây dựng 72,43 tỷ đồng, khánh thành ngày 22/10 có tầm nhìn phát triển thành một Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) chuẩn quốc tế.

Ông Trịnh Xuân Thắng, quyền Giám đốc trung tâm cho biết, Trung tâm mới sẽ là không gian phát triển, tạo tiền đề hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tiên tiến để thực hiện những nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn. "Mỗi sản phẩm của Trung tâm R&D gắn với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp, đơn vị, trước hết là doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TP HCM", ông nói.

Ông Trịnh Xuân Thắng, quyền Giám đốc trung tâm SHTP Labs. Ảnh: Bảo Lâm

SHTP Labs - Building A tách ra từ phòng thí nghiệm bán dẫn 300 tỷ đồng khánh thành cuối năm ngoái (được gọi là SHTP Labs - 1st Building) nhưng trừ bộ phận bán dẫn. Tòa nhà xây trên diện tích 13.800 m2, gồm bốn khu vực chính. Khu vực A (Asistance) tập trung bộ phận hành chính, kế toán, quản lý khoa học, TTO, Ban giám đốc. Nhiệm vụ của các bộ phận trong khu vực này là tạo môi trường tốt nhất cho các nghiên cứu viên thực hiện nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Khu thứ 2 là khu R (Right), nơi tập trung nghiên cứu và thử nghiệm ở các lĩnh vực Robotics và AIoT, với kỳ vọng sẽ trở thành "cánh tay phải" của Trung tâm R&D trong tương lai.

Khu thứ 3 là khu N, phục vụ cho mục đích thí nghiệm Nanotechnology (Công nghệ Nano), dự kiến có nhiều sản phẩm thương mại hóa nhất thời gian tới.

Khu vực cuối cùng là B, có phòng thí nghiệm Biotechnology (Công nghệ sinh học) - nơi nhiều nghiên cứu viên trẻ tuổi nhất. Ngoài nghiên cứu, nơi đây cũng phục vụ đào tạo nhân lực, là lực lượng kế cận trong thời gian tới của SHTP Labs.

Bên ngoài SHTP Labs - Building A. Ảnh: Bảo Lâm

Tại mỗi khu vực phòng thí nghiệm đều có một khu nhà xưởng có diện tích tương đối rộng. "Đây sẽ là không gian cần thiết để các phòng thí nghiệm phát triển hạ tầng, trang thiết bị và tiến hành các hoạt động sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao", ông Thắng cho biết.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, trưởng ban quản lý SHTP, cho biết việc đưa vào sử dụng tòa nhà mới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lợi ích trong việc nghiên cứu công nghệ và ứng dụng vào đời sống. Điều này giúp SHTP Labs tiếp tục trở thành hạt nhân của đổi mới sáng tạo với TP HCM và cả nước.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM. Ảnh: Bảo Lâm

Ông Phùng cũng đề xuất hai yếu tố để giúp SHTP Labs thành trung tâm đạt chuẩn quốc tế, đầu tiên là phải tự chủ tài chính. "Không tự chủ tài chính, chúng ta không phát triển được", ông Phùng nói, cho rằng nếu không có các hợp đồng, đơn đặt hàng từ doanh nghiệp, từ đó sẽ không phát triển bền vững.

Tiếp theo SHTP Labs cần mời chuyên gia đầu ngành ở nước ngoài về làm việc. Trung tâm cần có phòng thí nghiệm có người đứng đầu là chuyên gia đầu ngành, tạo sản phẩm ra toàn cầu...

Ông Thắng cho biết với cơ sở vật chất mới, SHTP Labs sẽ cam kết tăng đổi mới sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới, thu hút các chuyên gia giỏi cùng chung tay nghiên cứu tại trung tâm. Ngoài ra, trung tâm cũng hướng đến sứ mệnh phục vụ cộng đồng và đóng góp thiết thực cho thành phố, thông qua giải pháp công nghệ chống ngập úng, cải thiện môi trường, cũng như sản phẩm y sinh giúp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bảo Lâm