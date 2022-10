Tòa nhà 'đội nón lá' đoạt giải kiến trúc quốc tế

The Kaleidoscope hoàn thiện sau 3 năm do bị đình trệ do Covid-19. Công trình sử dụng nguồn lao động địa phương.

Trong bản giới thiệu công trình, Loop Design Awards chia sẻ: "Bên cạnh việc thể hiện được ý đồ của khách hàng, dự án còn góp phần nâng cao tay nghề của lao động địa phương và khơi dậy tiềm năng phát triển ngành xây dựng nơi đây".