Tòa nhà có thể tháo dỡ và tái sử dụng tới 90%

Hà LanTòa nhà Matrix One có hệ thống kết cấu có thể tháo rời cho phép tái sử dụng hơn 90% vật liệu xây dựng khi không cần dùng đến nữa.

Tòa nhà Matrix One thể hiện thiết kế tiết kiệm năng lượng. Ảnh: MVRDV

Công ty Hà Lan MVRDV gần đây hoàn thành thi công tòa nhà văn phòng và phòng thí nghiệm Matrix One tiết kiệm năng lượng. Dự án thể hiện tư duy thiết kế tân tiến tập trung vào sự linh hoạt. Matrix One là tòa lớn nhất trong 7 tòa nhà ở Trung tâm sáng tạo Matrix trong Công viên khoa học Amsterdam, đóng vai trò như địa điểm cho các nhà khoa học và thương nhân phát triển giải pháp bền vững cho những vấn đề hiện tại và tương lai, New Atlas hôm 29/5 đưa tin.

Tòa nhà có diện tích 13.000 m2 với 6 tầng, chứa nhiều phòng thí nghiệm và văn phòng cho các công ty công nghệ như Qualcomm, Photanol và Skytree. Công trình cũng được coi như trung tâm giao lưu cho khuôn viên xung quanh, chứa một cầu thang lớn với nhiều bàn và chỗ ngồi cho những cuộc gặp gỡ và uống cà phê giữa giờ. Đặc điểm thiết kế nội thất đáng chú ý khác bao gồm bức tường cây xanh và lớp hoàn thiện mềm mại giúp giảm âm thanh vang dội. Không gian thông tầng rộng rãi ở trung tâm được chiếu sáng tự nhiên với nhiều cửa sổ mái lớn. Ngoài ra, tòa nhà còn có một nhà hàng, quán bar và thính phòng 100 chỗ ngồi.

MVRDV dành nhiều nỗ lực để đảm bảo Matrix One có thể định dạng lại hoặc tháo dỡ khi cần, thông qua sử dụng đinh ốc và bulông để gia cố, đồng thời để ống thông khí lộ ra ngoài nhằm bảo trì. Tất cả tường nội thất đều có thể tháo ra hoặc di dời, cho phép thay đổi nhiều cách bố trí khác nhau nếu cần. Ban quản lý sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu vật liệu trực tuyến để liên tục theo dõi khoảng 120.000 bộ phận xây dựng và độ hữu ích của chúng.

"Matrix One cung cấp một cơ hội để chúng tôi kiểm tra nhiều biện pháp giảm carbon. Tòa nhà hiện nay rất tân tiến, nhưng định nghĩa về sự tân tiến thường xuyên thay đổi. Vì vậy, chúng tôi thiết kế không gian nội thất và lắp đặt công nghệ linh hoạt hết mức có thể. Văn phòng có thể dễ dàng điều chỉnh để trở thành phòng thí nghiệm và ngược lại. Phòng thí nghiệm có thể dễ dàng nâng cấp với hệ thống mới để đáp ứng tiêu chuẩn. Trong vài thập kỷ sau khi tòa nhà không còn hiện đại nữa, nó sẽ trở thành nguồn để thu thập vật liệu cho tòa nhà khác",

Matrix One giảm sử dụng điện từ lưới điện thông qua bộ pin quang năng rộng 1.000 m2 trên mái nhà. Phần lớn nền nhà phủ cây xanh, giúp tăng cường cách nhiệt. Việc sử dụng đèn và thiết bị sưởi được theo dõi chặt chẽ nhằm hạn chế tiêu thụ điện, đồng thời tăng cường tối đa ánh sáng tự nhiên và thông khí. Một bể trữ nước bên dưới tòa nhà lưu trữ nước mưa. Cách bố trí nội thất cũng khuyến khích người qua lại sử dụng thang bộ thay vì thang máy. Tòa nhà cũng có bãi đỗ xe dành cho những người sẵn sàng đạp xe đi làm.

An Khang (Theo New Atlas)