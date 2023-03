Tòa nhà cơ quan an ninh Nga gần Ukraine bốc cháy

Tòa nhà của lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Nga ở Rostov-on-Don, thành phố miền nam gần Donbass, bị cháy sau tiếng nổ lớn.

Ít nhất một người thiệt mạng và hai người bị thương do vụ cháy xảy ra tại tòa nhà của lực lượng biên phòng, trực thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), trên đại lộ Siverska ở Rostov-on-Don hôm 16/3. FSB là cơ quan phụ trách hoạt động an ninh nội địa của Nga, bao gồm bảo vệ biên giới, trinh sát và chống khủng bố.

Tỉnh trưởng Rostov Vassily Golubev cho biết ngọn lửa lan ra khu vực rộng hơn 800 m2, khiến hai bức tường bị sập. Cư dân ở những tòa nhà xung quanh được sơ tán để bảo đảm an toàn. Một số người dân địa phương nói rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi tòa nhà bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy tòa nhà FSB tại Rostov-on-Don hôm 16/3. Ảnh: Ria Novosti.

FSB sau đó thông báo nhiên liệu và dầu bôi trơn đã bắt lửa trong xưởng bảo dưỡng phương tiện cơ giới của đơn vị biên phòng tỉnh, gây ra vụ nổ và làm sập một phần tòa nhà.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng đám cháy là dấu hiệu bất ổn trong nội bộ Nga. "Mọi vụ cháy nổ tại các tòa nhà của FSB đều cho thấy sự hoảng loạn, quyền lực suy yếu và thể hiện Nga đang chuyển sang xung đột nội bộ nghiêm trọng. Ukraine không can thiệp, nhưng quan sát với tâm lý đầy vui mừng", ông nói.

Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tháng ra lệnh cho giới chức các tỉnh gần Ukraine gồm Kursk, Bryansk, Belgorod và Rostov siết chặt an ninh, nhằm "đối phó những cuộc tấn công xuyên biên giới ngày càng thường xuyên".

Thành phố Rostov-on-Don thuộc tỉnh Rostov, giáp với hai tỉnh thuộc vùng Donbass gồm Lugansk và Donetsk, nơi đang chứng kiến giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine, cũng được coi là chiến trường định đoạt tương lai chiến dịch của Moskva.

Vị trí thành phố Rostov-na-Don. Đồ họa: Washington Post.

Vũ Anh (Theo Washington Post)