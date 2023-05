SingaporeTòa nhà gỗ ở Đại học Công nghệ Nanyang có thiết kế xanh ấn tượng, bao gồm pin quang năng sản xuất nhiều điện hơn nhu cầu.

Tòa nhà Gaia xây chủ yếu từ gỗ khối. Ảnh: NTU

Gaia, tòa nhà bằng gỗ lớn nhất châu Á, được thiết kế bởi công ty Toyo Ito & Associates và hợp tác xây dựng với RSP, New Atlas hôm 19/5 đưa tin. Tòa nhà nằm trong khuôn viên Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) ở Singapore, ngay cạnh Trung tâm học tập của Heatherwick Studio và gần Wave, công trình cũng do Ito thiết kế. Tòa nhà chỉ cao 6 tầng nhưng dài 220 m và có diện tích sàn 43.500 m2. Để so sánh, tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới tên Mjøstårnet gồm18 tầng.

Gaia có hình dạng hai khối chữ nhật cong hơi tách riêng và giao nhau ở nhiều điểm. Về mặt kết cấu, công trình chủ yếu gồm gỗ khối cấu tạo từ CLT (gỗ ép chéo) và Glulam (gỗ ép keo) với tỷ lệ ngang nhau. Tuy nhiên, giống như nhiều dự án bằng gỗ hiện đại, tòa nhà cũng có một số phần gia cố bằng bê tông. Trong trường hợp này, bê tông được dùng làm cầu thang, toilet và phiến lát nền nhà.

Tòa nhà sẽ phục vụ hoạt động giảng dạy của Trường kinh doanh Nanyang với một thính phòng 170 chỗ ngồi, 12 giảng đường, 13 phòng hội thảo và các lớp học. Thiết kế bên trong sử dụng gỗ tự nhiên, lớp tráng men và cửa sổ mái, đảm bảo ánh sáng chiếu vào bên trong.

Gaia nhận được giải thưởng công trình xanh Green Mark Platinum (Zero Energy) của Singapore cho những tòa nhà tạo ra nhiều năng lượng hơn mức tiêu thụ. Tấm pin quang năng trên mái nhà sản xuất 516.000 kWh điện hàng năm. Tấm che nắng ở mặt ngoài tòa nhà giúp giảm hơi nóng Mặt Trời. Công trình cũng có nhiều không gian mở, sân thượng và giếng trời để thông khí.

Theo NTU, thiết kế hiệu quả về mặt năng lượng của Gaia có nghĩa tòa nhà tạo ra ít hơn 2.500 tấn CO2/năm so với tòa nhà tiêu chuẩn cùng loại và kích thước.

An Khang (Theo New Atlas)