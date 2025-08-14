Tòa Mỹ cho phép chính quyền Trump tiếp tục cắt viện trợ nước ngoài

Tòa phúc thẩm Mỹ lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới, giúp chính quyền ông Trump đình chỉ hàng tỷ USD cho các chương trình viện trợ nước ngoài.

Các thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang tại thủ đô Washington ngày 13/8 lật ngược phán quyết của tòa án cấp dưới và xóa bỏ yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải khôi phục các khoản viện trợ nước ngoài đã được quốc hội Mỹ phê duyệt.

Tòa phúc thẩm cho rằng các tổ chức nhận tiền viện trợ, nguyên đơn trong sự việc, thiếu tư cách pháp lý để khởi kiện và tòa án cấp dưới đã "mắc sai lầm".

Lauren Bateman, luật sư đại diện chính cho một số nguyên đơn, cho biết sẽ đề nghị tòa xem xét lại phán quyết. "Vô số người sẽ phải chịu đựng bệnh tật, đói khát và cái chết do chính quyền Mỹ ngừng cấp viện trợ cho những trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất thế giới", bà nói.

Nhân viên y tế tại Kenya kiểm kê các hộp đựng thuốc do USAID tài trợ hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Liên minh gồm các nhóm cứu trợ, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận trước đó đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump vì đình chỉ những khoản viện trợ nước ngoài đã được quốc hội Mỹ phê duyệt cho năm tài khóa 2024.

Thẩm phán liên bang Amir Ali tại thủ đô Washington, người được cựu tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, hồi tháng 2 ban hành lệnh đình chỉ quyết định của chính quyền Trump. Ông Ali cho rằng giới chức Mỹ không thể đóng băng những khoản viện trợ đã được ấn định từ trước khi nhậm chức, cũng như không thể sa thải hoặc đình chỉ những nhân viên liên quan đến các dự án đó.

Sau khi trở lại nắm quyền hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã đình chỉ hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài và chỉ đạo đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Đây là cơ quan phụ trách chính của chính phủ Mỹ về nhiệm vụ phân phối viện trợ nhân đạo trên toàn cầu, với các chương trình y tế và cứu trợ khẩn cấp ở khoảng 120 quốc gia.

Mỹ từ lâu đã coi viện trợ nước ngoài là công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã cam kết thực hiện chính sách "Nước Mỹ trước tiên" sau khi nhậm chức, trong đó hạn chế viện trợ nước ngoài là một trong những biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu trên.

Phạm Giang (Theo AFP, CNN)