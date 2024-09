Tòa: 'Khóa bánh ôtô của người vào chung cư là trái pháp luật'

TP HCMHĐXX cho rằng việc nhân viên bảo vệ chung cư Masteri Thảo Điền tự ý khóa bánh ôtô của ông Nhật là trái pháp luật và phải chịu trách nhiệm bồi thường chứ không phải Ban quản trị chung cư.

Ngày 25/9, TAND TP Thủ Đức tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quang Nhựt, 39 tuổi, nguyên đơn vụ Tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại tài sản đối với bị đơn là Ban quản trị cụm chung cư Masteri Thảo Điền.

Theo HĐXX, nhân viên bảo vệ tự ý khóa bánh ôtô mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu xe là hành vi trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu tài sản của người khác. Chủ sở hữu có quyền yêu cầu tòa án buộc người có hành vi trên trả lại tài sản và buộc bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, căn cứ vào nội dung, quy chế hoạt động của Ban quản trị và các hợp đồng khác, tòa xác định không có quy định, thỏa thuận cho phép nhân viên bảo vệ cụm chung cư khóa bánh các xe vi phạm nơi đậu, đỗ xe trong cụm chung cư. Do vậy, việc bảo vệ tự ý khóa bánh xe của ông Nhựt là hành vi pháp lý đơn phương của nhân viên bảo vệ thuộc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ T24. Theo đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản là của nhân viên bảo vệ thuộc doanh nghiệp này.

Tòa cho rằng, ông Nhựt yêu cầu buộc Ban quản trị và Công ty TNHH Savills liên đới bồi thường là không đúng "chủ thể thực hiện hành vi vi phạm". Nguyên đơn có quyền khởi kiện bên thực hiện hành vi trái luật trên bằng vụ án khác.

Việc ông Nhựt cho rằng phía Ban quản trị đăng tải thông tin trên Facebook ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông nhưng phía bị đơn không xác nhận việc này. Trong khi đó ông Nhựt không cung cấp được tài liệu chứng cứ để chứng minh trang Facebook đã đăng tải nội dung trên là của Ban quản trị; nội dung, hình ảnh theo vi bằng đã mã hóa, không chỉ đích danh ông Nhựt. Do vậy tòa không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn xin lỗi.

Ôtô của ông Nhựt thời điểm bị khóa bánh xe. Ảnh:Ban quản trị Masteri Thảo Điền.

Trước đó, tại tòa, phía nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu như đơn kiện. Cụ thể, chiều 31/7/2023 ông Nhựt lái ôtô đến cụm chung cư Masteri Thảo Điền để vào một chi nhánh ngân hàng giao dịch. Do hết chỗ, ông được bảo vệ hướng dẫn đậu xe trong khu vực chung cư.

Khoảng 15 phút sau, ông ra lấy xe thì thấy bị khóa bánh. Ông yêu cầu bảo vệ chung cư mở khóa, nhưng họ không thực hiện "cho đến khi có sự đồng ý của Ban quản trị, Ban quản lý" và yêu cầu ông phải ký biên bản vi phạm. Ngay sau đó, Ban quản trị Masteri Thảo Điền đã đăng tải nhiều bài viết về sự việc này trên Facebook khẳng định việc khóa bánh xe được thực hiện theo quy định của cụm chung cư. Khi xe ông bị khóa bánh, diễn biến vụ việc đã được Đội An ninh báo cáo ngay cho Ban quản trị, Ban quản lý và được chỉ đạo ngừng xử lý tháo khóa bánh xe chờ cơ quan chức năng giải quyết.

Ông Nhựt cho rằng, việc Ban quản trị, Ban quản lý tự ý khóa bánh xe của người không phải cư dân cụm chung cư là hành vi trái pháp luật Việt Nam, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp với tài sản của mình. Không những thế, Ban quản trị còn liên tiếp đăng tải "các thông tin phiến diện" về ông, không phản ánh đúng bản chất sự việc, không đề cập đến việc ông đã đậu xe theo hướng dẫn của chính nhân viên bảo vệ.

Việc này dẫn đến các bài đăng có rất nhiều bình luận "gay gắt, khiếm nhã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín" của ông. Do đó, ông khởi kiện yêu cầu Ban quản trị cụm chung cư Masteri Thảo Điền xin lỗi công khai tại nơi xảy ra sự việc, bồi thường thiệt hại 4 triệu đồng là chi phí lập vi bằng và bồi thường thiệt hại về tinh thần số tiền 18 triệu đồng.

Đồng thời, ông Nhựt yêu cầu Ban quản trị và Ban quản lý chung cư này phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại tài sản do có hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản (là ôtô của ông) tương ứng với số tiền lương trong thời gian 113 phút (ngày 31/7) không được làm việc, là hơn 368.000 đồng.

Phía bị đơn không đồng ý với tất cả yêu cầu của ông Nhựt. Người đại diện Ban quản trị chung cư trình bày, việc nhân viên an ninh khóa xe ông Nhựt vì không biết xe thuộc sở hữu của ai. Hành động trên xuất phát từ tình trạng nhiều xe đậu sai vị trí, đậu qua đêm không trình báo, việc làm này nhằm đảm bảo an ninh trật tư, an toàn cho cư cũng như đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy chung cư.

Ban quản trị cũng không trực tiếp chỉ đạo, điều hành nhân sự của công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ. Việc khóa bánh xe của nguyên đơn là việc làm thể hiện ý chí cá nhân của nhân viên an ninh thuộc công ty bảo vệ, chứ không đại diện cho Ban quản trị chung cư Masteri Thảo Điền.

Đại diện bị đơn cũng khẳng định không đăng tải nội dung liên quan đến ông Nhật lên mạng xã hội như vi bằng ông cung cấp.

Trọng Nghĩa