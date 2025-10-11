Tòa Hình sự Quốc tế bác đề nghị cho ông Duterte tại ngoại

ICC từ chối kiến nghị cho ông Duterte tại ngoại vì vấn đề sức khỏe, cho rằng cựu tổng thống Philippines có "nguy cơ bỏ trốn".

"Hội đồng thẩm phán nhận thấy việc giam giữ ông Rodrigo Duterte vẫn cần thiết", Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra tuyên bố ngày 10/10, bác bỏ đề nghị cho cựu tổng thống Philippines tại ngoại do các luật sư của ông đưa ra.

Hội đồng thẩm phán ICC giải thích rằng họ từ chối đề nghị tại ngoại vì cựu tổng thống Philippines "có nguy cơ bỏ trốn" vì ông cùng gia đình từng đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về việc bắt ông. ICC cho biết thêm Phó tổng thống Philippines, Sara Duterte, con gái ông Duterte, từng đề cập ý tưởng giải thoát cho bố khỏi nhà tù.

ICC cũng lo ngại ông có thể tiếp tục phạm tội nếu được thả ra và có thể "gây ra mối đe dọa cho các nhân chứng tiềm năng".

"Việc tiếp tục giam giữ ông Duterte ở giai đoạn này là hợp lý, đảm bảo nghi phạm không cản trở hay gây nguy hiểm cho cuộc điều tra hay quá trình tố tụng của tòa", các thẩm phán ICC kết luận.

Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Manila hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Ông Duterte, 80 tuổi, bị bắt tại Manila vào ngày 11/3, sau đó bị giam tại nhà tù Scheveningen của ICC tại Hà Lan. Ông đã theo dõi phiên điều trần đầu tiên qua video, trông có vẻ yếu ớt và gần như không nói được gì.

Luật sư Nicholas Kaufman của ông Duterte nói thân chủ không thể hầu tòa "do suy giảm nhận thức", đồng thời thúc giục ICC hoãn phiên xét xử cựu tổng thống Philippines vô thời hạn.

Các công tố viên ICC cáo buộc ông Duterte phạm ba tội danh chống loài người, liên quan đến ít nhất 76 vụ giết người trong "cuộc chiến chống ma túy" do ông phát động trong nhiệm kỳ 2016-2022. Ông Duterte bác bỏ các cáo buộc này.

Thống kê của chính phủ Philippines cho thấy chiến dịch chống ma tuy đã khiến ít nhất 6.000 người thiệt mạng, trong khi các tổ chức nhân quyền cho rằng số nạn nhân thực tế có thể vượt 20.000.

Ngọc Ánh (Theo AFP, PhilStar)