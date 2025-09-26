Tòa Đức lệnh cho đảng cực hữu AfD chuyển khỏi trụ sở ở Berlin

Tòa án dân sự ở Berlin yêu cầu đảng cực hữu AfD chuyển khỏi trụ sở chính ở thủ đô vào năm tới do tranh chấp với chủ tòa nhà.

Phán quyết được tòa án dân sự ở Berlin đưa ra hôm nay, sau khi quy trình hòa giải giữa chủ tòa nhà Lukas Hufnagl, công dân Áo, với đại diện của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) thất bại hồi tuần trước.

Tranh chấp phát sinh khi Hufnagl cho rằng AfD đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng cho thuê khi tổ chức tiệc mừng kết quả cuộc bầu cử quốc gia hồi tháng 2, nơi đảng cực hữu này giành được 20,8% số phiếu, mức cao chưa từng thấy.

AfD đã chiếu con số này cùng logo của đảng lên bức tường bên ngoài tòa nhà vào đêm bầu cử, điều mà Hufnagl cho là đã vi phạm hợp đồng. Người này cũng cho rằng sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát vào thời điểm đó đã cản trở những người thuê khác đi vào tòa nhà.

Theo Hufnagl, AfD đã hành động như thể họ sở hữu tòa nhà đó. Ông cũng thông báo cho AfD, nhưng đảng này từ chối chuyển đi.

Hufnagl đề nghị tòa lệnh cho AfD phải chuyển trụ sở khỏi tòa nhà ở quận Reinickendorf ngay lập tức, song tòa bác bỏ vì ông không cảnh báo trước cho bên thuê. Theo đó, đảng phải chuyển đi vào mùa thu năm 2026, sớm hơn thời hạn trong hợp đồng cho thuê.

AfD hoan nghênh phán quyết của tòa, vì họ không phải chuyển đi ngay lập tức, đồng thời cáo buộc hành động của chủ sở hữu "mang động cơ chính trị".

Bên ngoài trụ sở chính của AfD tại Berlin hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

AfD được thành lập năm 2013 và ngày càng thu hút được nhiều sự ủng hộ bằng cách xoáy vào nỗi lo ngại về vấn đề di cư, khi Đức đang hứng chịu suy thoái kinh tế. Kết quả mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử tháng 2 chỉ đứng sau liên minh CDU/CSU của Thủ tướng Friedrich Merz.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ ủng hộ AfD ngang ngửa hoặc thậm chí nhỉnh hơn một chút so với liên minh CDU/CSU. Các đảng ở Đức đã tuyên bố sẽ không hợp tác với AfD.

Đến đầu tháng 5, cơ quan tình báo BfV của Đức xác định AfD là nhóm cực đoan do nỗ lực "phá hoại trật tự tự do, dân chủ" ở Đức. Điều này đồng nghĩa chính phủ Đức sẽ có nhiều quyền hạn hơn để giám sát AfD, như chặn thu liên lạc và triển khai đặc vụ giám sát.

Theo BfV, mục tiêu của AfD là "loại trừ một số nhóm dân số nhất định khỏi sự tham gia bình đẳng vào xã hội". Đặc biệt, AfD không coi công dân di cư từ các quốc gia đông người Hồi giáo có quyền bình đẳng như những người dân Đức khác.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng lên tiếng chỉ trích động thái của chính phủ Đức. Phó tổng thống JD Vance cáo buộc giới cầm quyền Đức dựng lại "Bức tường Berlin", đồng thời cho rằng AfD là "đảng được lòng dân nhất ở Đức".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc chính phủ Đức là "chế độ chuyên chế trá hình" và cho rằng "Đức nên đảo ngược quyết định". Đáp trả cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố "đây là nền dân chủ".

Huyền Lê (Theo AFP)