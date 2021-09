Tọa đàm về ứng dụng blockchain cho doanh nghiệp

Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong sự kiện "Blockchain Talk" giúp doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng blockchain hiệu quả vào ngày 29/08.

"Blockchain Talk" là chuỗi chương trình do VBC (Vietnam Blockchain Chapter trực thuộc VECOM) và BAS (Blockchain Chapter trực thuộc Liên minh Chuyển đổi số DTS) tổ chức, phát sóng trực tiếp trên Fanpage của BAS, VECOM, MCV. Chương trình có mục đích chia sẻ kiến thức, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng cơ hội tiếp cận với blockchain cũng như ứng dụng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Chương trình mở màn Blockchain Talk có chủ đề "Cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt".

Sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình có chủ đề "Cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt" cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về công nghệ blockchain cho cộng đồng. Sự kiện có sự tham gia của các khách mời, chuyên gia đang ứng dụng và phát triển blockchain tại Việt Nam như ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó chủ tịch VECOM, ông Cris D.Tran - đồng sáng lập FAM Central, ông Nguyễn Thế Vinh - CEO Coin98, ông Linh Lê - CEO Founder ShopNext, Shopiness.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó chủ tịch VECOM chia sẻ, đơn vị rất quan tâm đến các vấn đề công nghệ, trong đó có blockchain. Vietnam Blockchain Chapter trực thuộc VECOM được thành lập từ năm 2018. Đến nay cộng đồng doanh nghiệp và người dùng tại Việt Nam rất chú trọng đến công nghệ blockchain và có nhiều cơ hội tiếp cận xu hướng công nghệ mới này. Từ đó, có thể nhận thấy blockchain đã có sự phát triển vượt bậc và ứng dụng rộng rãi hơn ở Việt Nam.

"Chuỗi chương trình Blockchain Talk là nơi để giao lưu, chia sẻ về những ứng dụng của công nghệ trong cuộc sống, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu và ứng dụng hiệu quả", ông Dũng nói.

Trong vai trò trưởng ban tổ chức, ông Leon Trương - Chủ tịch liên minh Chuyển đổi số DTS chia sẻ chương trình này hướng đến mục tiêu "bình dân hóa" blockchain, truyền tải đến cộng đồng một cách gần gũi nhất bằng cách mời các đơn vị đã ứng dụng công nghệ này giao lưu với các công ty công nghệ hàng đầu về blockchain tại Việt Nam.

"Chúng tôi đã chọn chương trình đổ nền có chủ đề cơ hội vàng của doanh nghiệp. Sẽ có 7 buổi tọa đàm để nói về nội dung này theo cách tiếp cận 5W-2H lần lượt what (cái gì), when (khi nào), where (ở đâu), why (tại sao), who (ai), how (như thế nào), how much (bao nhiêu). Từ việc hiểu đúng, doanh nghiệp và cộng đồng có thể ứng dụng công nghệ này vào kinh doanh, đời sống một cách có hiệu quả nhất", ông Leon Trương nói.

Lợi ích với doanh nghiệp

Thông tin về thị trường, ông Nguyễn Thế Vinh cho biết, những ứng dụng cơ bản như hợp đồng thông minh đã mở ra tiềm năng phát triển mới, phục vụ cho hệ thống phi tập trung. Theo đó, doanh nghiệp Việt đã gia nhập nhanh chóng và ra mắt với nhiều dự án nổi bật, ghi dấu ấn trên thị trường thế giới.

Điểm mạnh của công nghệ blcokchain là mang lại sự minh bạch, rõ ràng và đảm bảo bảo mật, rất khó thay đổi thông tin. Vì vậy, trong thời gian tới, blockchain có thể ứng dụng trong quản lý hộ chiếu vaccine hoặc ứng dụng trong cơ sở dữ liệu hôn nhân. Đồng thời, doanh nghiệp Việt có thể nâng cao vai trò và lợi ích của công nghệ này trong quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp, ông Cris D.Tran chia sẻ.

Ông Linh Lê cho biết thêm, với đặc tính minh bạch và bảo mật cao, blockchain đã được ứng dụng trong sàn giao dịch, hệ thống tài chính phi tập trung, ví tiền điện tử không lưu ký... Qua đó, người dùng tự quản lý tài sản cá nhân của riêng mình.

Hiện nay, các ngân hàng đã bắt đầu ứng dụng blockchain vào hệ thống quản trị, ứng dụng hợp đồng thông minh trong lĩnh vực bất động sản.

Lợi ích nổi bật nhất là không xóa bỏ, minh bạch, bảo mật cao, khả năng tiếp cận với nhiều đối tượng trên toàn thế giới. Blockchain đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và đời sống, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt, ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt

Ông Nguyễn Thế Vinh chia sẻ, blockchain thế hệ mới ra đời giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề chi phí, tính minh bạch và bảo mật mở ra những lựa chọn tối ưu cho kế hoạch phát triển. Vì vậy, nếu doanh nghiệp có đủ nguồn lực thì nên bắt đầu nghiên cứu áp dụng và phát triển từ bước cơ bản.

Chương trình phát sóng trực tiếp trên Fanpage BAS,VECOM và MCV. Để có thông tin chi tiết, độc giả liên hệ qua email: vbc@vecom.vn.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng nói thêm, không phải doanh nghiệp nào cũng biết và nắm bắt được cơ hội vàng từ blockchain, điều đó đòi hỏi sự quyết tâm đầu tư.

Dưới góc độ cá nhân, ông Cris D.Tran cho rằng thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam cũng như trên thế giới là lĩnh vực tiềm năng nhất của blockchain, game blockchain cũng đã đạt được những thành công nhất định khi khai thác đúng cách.

"Bất kỳ doanh nghiệp nào có cơ hội thử nghiệm và ứng dụng blockchain với cơ chế cởi mở hơn thì sẽ gặt hái được những thành công lớn", ông Cris D.Tran chia sẻ.

Mức độ tiếp cận của doanh nghiệp Việt

Các chuyên gia cho biết, đối với công nghệ này, doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp cận nhanh chóng và bắt kịp xu hướng thế giới. Hiện tại, có nhiều đơn vị cũng như dự án được phát triển bởi các đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta có lợi thế sở hữu đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao và chi phí rẻ, tuy nhiên số lượng còn mỏng, chưa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng nói hiện nay Việt Nam chưa có chương trình đào tạo chuyên môn bài bản về kỹ thuật blockchain. VECOM sẽ phối hợp với DTS, cùng với các chuyên gia xây dựng các chương trình đào tạo bền vững cho cộng đồng, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho doanh nghiệp.

Những năm gần đây, sự liên kết giữa các doanh nghiệp tốt hơn và bền vững hơn, luôn hỗ trợ trợ cho nhau. Đây sẽ là tiền đề giúp cho thị trường blockchain ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia cũng chia sẻ góc nhìn kiến thức, kinh nghiệm và bí quyết để nhìn nhận và đánh giá dự án lừa đảo. Từ đó, giúp cộng đồng chủ động hơn trong việc lựa chọn dự án đầu tư an toàn.

Các chương trình tiếp nối sẽ tiếp tục mang đến những kiến thức, thông tin cập nhật về điều kiện, cơ hội tiếp cận, pháp lý và ứng dụng blockchain hiệu quả trong các lĩnh vực tại thị trường Việt Nam.

Minh Huy