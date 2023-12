Tọa đàm về tầm quan trọng của xác thực sinh trắc học trong thanh toán

Các chuyên gia đầu ngành phân tích về ứng dụng sinh trắc học vào thanh toán số, trước thông tin phải dùng phương thức xác thực này khi giao dịch hơn 10 triệu, tại Leader Talk phát sóng trên VnExpress.

Leader Talk thuộc khuôn khổ CTO Summit 2023. Chương trình tiếp theo có chủ đề "Công nghệ sinh trắc học: Giải pháp bền vững cho thanh toán an toàn" phát sóng lúc 20h giờ ngày 27/12 trên báo điện tử VnExpress. Tham gia chương trình có ông Ngô Diên Hy - Phó tổng giám đốc VNPT, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ông Lưu Danh Đức - Phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB.

Các chuyên gia tham dự tọa đàm.

Tọa đàm gồm ba phần, đi từ xu hướng ứng dụng AI trong bảo mật thanh toán số, từ đó dẫn đến tiềm năng và thách thức, tác động khi ứng dụng công nghệ sinh trắc học vào thanh toán số tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, cùng với các hoạt động chuyển đổi số, công tác đảm bảo an toàn thanh toán tại Việt Nam cũng được chú trọng và nâng cao. Hiện, nhiều tổ chức tài chính và ngân hàng đã triển khai các giải pháp công nghệ nhằm bảo mật thông tin và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Đơn cử các công nghệ mã hóa dữ liệu, xác thực hai yếu tố, nâng cao nhận thức của khách hàng về an toàn thanh toán (truyền thông, giáo dục).

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực ngân hàng tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi. Một trong số thủ đoạn mới như Deepfake giả mạo khuôn mặt, liên hệ người thân, bạn bè chuyển tiền; giả mạo dịch vụ lấy lại tiền đã bị lừa đảo; lập doanh nghiệp ma, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền đầu tư chứng khoán...

Phương thức xác thực truyền thống gồm smart OTP hoặc sinh trắc học. Chuyên gia phân tích, các phương thức này có một số hạn chế. Cụ thể, Smart OTP là dạng mật khẩu nên có thể bị đánh cắp. Nhiều người đặt smart OTP gồm 6 số theo đúng ngày tháng năm sinh của bản thân nên dễ bị đoán. Sinh trắc học tại thiết bị sẽ không đảm bảo tài khoản ngân hàng chính chủ.

Theo quyết định mới, các giao dịch loại C và D trở lên bắt buộc phải xác thực bằng sinh trắc học, đối sánh với sinh trắc học lưu trong chip thẻ căn cước công dân do cơ quan công an cấp hoặc định danh điện tử; cơ sở dữ liệu sinh trắc học do doanh nghiệp đã thu thập và kiểm tra. Việc phân loại các hạn mức giao dịch phân theo từng hạn mức cụ thể.

Từ những bối cảnh đó, các chuyên gia nêu định hướng và giải pháp nhằm nâng cao bảo mật cho thanh toán số. Đại diện VNPT nêu giải pháp công nghệ sinh trắc học Face ID, quá trình vận hành và triển khai, áp dụng vào hệ thống. Ngoài ra, các chuyên gia đề xuất đầu tư về hạ tầng phục vụ cho xác thực sinh trắc học gồm: máy chủ, thiết bị an toàn thông tin, thiết bị mạng, đặc biệt là máy chủ GPU và các thiết bị AI tại biên. Về lâu dài, cần có kế hoạch về đầu tư nguồn lực trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ sinh trắc học để giải quyết các bài toán thực tế.

Ông Lưu Danh Đức - Phó tổng giám đốc SHB, là chuyên gia tư vấn hàng đầu về triển khai Corebanking cũng như là các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp...

Ông Ngô Diên Hy - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), phụ trách lĩnh vực CNTT. Trước đó, ông Hy có 27 năm đảm nhận vai trò quản lý tại VNPT, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng về phát triển và cung cấp dịch vụ số.

TS. Nguyễn Quốc Hùng hiện là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Trước đó, ông từng đảm nhận nhiều vị trí như Phó tổng giám đốc Agribank; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

