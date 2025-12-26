VnExpress Xe
Thứ sáu, 26/12/2025

Tọa đàm về hạ tầng trạm sạc khi xe điện bùng nổ

Dòng xe điện hai bánh bùng nổ, kéo theo nhu cầu "sạc ở đâu", sẽ được các lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và hãng xe giải đáp, hôm 26/12.

    Trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025, toạ đàm " Bùng nổ xe điện - Sạc ở đâu?" với sự tham gia của ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, ông Nguyễn Thành Dương - Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phương tiện thông minh Selex (Selex Motors)

    Tại đây, các diễn giả sẽ đánh giá thực trạng và tốc độ phát triển của xe điện tại Việt Nam hiện nay, bao gồm ôtô và xe máy điện; đưa ra bài toán hạ tầng trạm sạc: hiện trạng - thách thức - tương lai. Bên cạnh đó các chuyên gia sẽ làm rõ vai trò của các tiêu chuẩn kỹ thuật, liên quan yếu tố an toàn và vận hành hạ tầng sạc, trạm sạc, đặc biệt là xe máy điện: khung pháp lý, tiêu chuẩn đo lường, minh bạch khi phát triển hạ tầng; đánh giá mức độ phát triển song hành của hạ tầng - phương tiện và đưa ra giải pháp thực tiễn.

