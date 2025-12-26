Chuyên gia: Không khó để thiết lập hạ tầng trạm sạc

Các chuyên gia lẫn cơ quan quản lý đều cho rằng, thách thức về hạ tầng trạm sạc có cách để giải quyết nếu triển khai các biện pháp đồng bộ.

Xe điện không còn là xu hướng, đây là một trong những động lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ôtô, xe máy tại Việt Nam hai năm trở lại đây. Nhiều hãng mới gia nhập thị trường, giá bán xe điện ngày càng dễ tiếp cận, giúp doanh số loại phương tiện này bùng nổ, nhưng đi kèm là thách thức về hạ tầng trạm sạc.

"Ở góc độ quản lý, chúng tôi nhìn xe điện không chỉ là phương tiện giao thông, mà là một ngành công nghiệp mới, kéo theo chuỗi giá trị rất lớn từ sản xuất phương tiện, pin, thiết bị sạc, đến tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường và an toàn", ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, nói tại Tọa đàm "Bùng nổ xe điện - Sạc ở đâu?" thuộc khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển 2025 do báo VnExpress tổ chức, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội từ 26-28/12.

Các chuyên gia tham gia tọa đàm "Bùng nổ xe điện - Sạc ở đâu?". Ảnh: Hoàng Giang

Theo ông Quân, câu hỏi "sạc ở đâu" cần được tiếp cận như một bài toán công nghiệp – hạ tầng – tiêu chuẩn, chứ không chỉ là câu chuyện đơn lẻ. Do đó, điều cần thiết là phải có một quy chuẩn chung cho việc xây dựng trạm sạc, tiêu chuẩn sạc. Khi khung pháp lý hình hành, hãng xe hay các doanh nghiệp cung cấp, vận hành dịch vụ an tâm hơn khi đầu tư vào hạ tầng sạc.

Nhưng quy chuẩn chung từ cơ quan quản lý chỉ là một trong rất nhiều giải pháp. Các chuyên gia cho rằng, chính sách từ nhà nước, đầu tư của các hãng xe chỉ phát huy tác dụng nếu hạ tầng trạm sạc hình thành đủ, vận hành an toàn và quan trọng nhất là tiện dụng cho người dân.

Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương. Ảnh: Hoàng Giang

Với góc nhìn của một trong những hãng xe đang thúc đẩy người dân chuyển sang xe điện, ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, CEO của Selex Motors cho rằng điều ưu tiên cần có trước mắt là hệ thống hướng dẫn – quy trình triển khai, kiểm soát an toàn cho người sử dụng và đơn vị quản lý vận hành. "Bởi nếu thiếu hướng dẫn rõ ràng thì việc "tự xoay" bằng ổ cắm dân dụng, kéo dây, lắp đặt không đúng kỹ thuật sẽ làm tăng rủi ro về điện và cháy nổ", ông Nguyên nói thêm.

Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phương tiện thông minh Selex. Ảnh: Hoàng Giang

Hiện nay, việc sạc cho ôtô điện tại Việt Nam theo hai hình thái chính: tại nhà và các điểm công cộng. Với xe máy điện, người dùng có thêm lựa chọn đổi pin tại các trạm trên đường phố.

Trong số các hãng, VinFast đầu tư hạ tầng sạc lớn nhất cho ôtô. Khách sở hữu xe máy điện vừa sạc tại nhà, vừa ở các trạm công cộng. Hãng mới đây triển khai thêm mô hình đổi pin với kế hoạch triển khai 1.000 trụ đổi ở TP HCM.