Tọa đàm ‘Những thử thách giúp con lớn khôn’

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, mẹ của Đỗ Nhật Nam, nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ chia sẻ cách dạy con tự tin đối mặt, vượt thử thách, lúc 20h ngày 9/9 trên VnExpress.

Năm học mới bắt đầu, các con sẽ đối mặt với những thử thách như làm quen nhiều điều mới mẻ từ chương trình học, trường lớp, bạn bè, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên...

Không chỉ trẻ nhỏ, phụ huynh cũng băn khoăn về giải pháp giúp con tự tin đối diện và vượt qua những thử thách, nhất là trong bối cảnh Covid-19. Nhưng thử thách như thế nào là vừa sức với con? Bố mẹ nên ứng xử ra sao nếu con thất bại ở các thử thách?... là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm.

Theo Giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, mỗi đứa trẻ lớn lên thế nào, thành công ra sao phụ thuộc vào những bài học, thử thách trong cuộc sống. Đó là chất liệu giúp con dần hình thành sự tự tin, mạnh mẽ, dám chấp nhận thất bại và sẵn sàng vươn lên để chinh phục khó khăn.

Để làm được điều đó, không chỉ các con mà cả phụ huynh cũng phải "vượt ra khỏi vùng an toàn". Bởi tâm lý chung của không ít cha mẹ là sợ trẻ không làm được, không an toàn và quan trọng hơn là sợ con thất bại, bỏ cuộc. Nhưng làm sao để bước ra khỏi "vùng an toàn" một cách an toàn sẽ được Giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn chia sẻ trong tọa đàm sắp diễn ra.

Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam chia sẻ cách giúp con tự tin đối mặt thử thách.

Đạt được những thành tích xuất sắc như Đỗ Nhật Nam có thể là ước mơ của rất nhiều cha mẹ. Chị Phan Hồ Điệp quan niệm rằng những trở ngại trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, quan trọng là cách con trẻ đối diện, giải quyết vấn đề và vượt qua như thế nào.

Việc thất bại khi tập chơi một môn thể thao mới như bơi lội, xe đạp hay trong một cuộc thi... cũng có giá trị riêng. Đó là điều kiện đủ để trẻ rèn luyện và lớn khôn. Người mẹ của Đỗ Nhật Nam sẽ bật mí những bí quyết từ kinh nghiệm thực tế và chuyên môn sư phạm cho các độc giả trong buổi tọa đàm.

Chị Phan Hồ Điệp, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ cách nuôi dạy con - Đỗ Nhật Nam đạt nhiều thành tích.

Dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền hình cùng bố mẹ nhưng hai cậu nhóc Xá Xị và Bánh Mì nhà nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ lại được nhiều thiện cảm từ khán giả về độ lém lĩnh, hài hước lẫn những câu chuyện đầy tình cảm. Cũng trong tọa đàm này, lần đầu tiên Lâm Vỹ Dạ tiết lộ về quan điểm nuôi dạy hai con thông qua các thử thách.

Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ chia sẻ cách dạy hai con thông qua những thức thách.

Tọa đàm phát trên VnExpress lúc 20h ngày 9/9

Kim Uyên