Tọa đàm hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa Việt - Hàn

Việt Nam hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực văn hóa giải trí theo định hướng gắn kết song phương, hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa chung.

Nội dung được đưa ra tọa đàm "Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa" ngày 11/8 tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân ngày 10-13/8.

Tọa đàm là dịp để hai bên trao đổi về định hướng chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VTC

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghiệp văn hóa đang ngày càng trở thành trụ cột chiến lược trong phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời là công cụ quảng bá hình ảnh quốc gia. Việt Nam với nền văn hóa lâu đời, lực lượng lao động trẻ, sáng tạo cùng một thị trường gần 100 triệu dân - những điều kiện thuận lợi để phát triển một nền công nghiệp văn hóa hiện đại, có năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng nhấn mạnh, kế thừa những thành quả tích cực từ Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức vào năm 2024, tọa đàm lần này là bước tiếp nối quan trọng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, định hướng chính sách và đồng thời tìm kiếm, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư. Theo ông Hùng, đây là nỗ lực thiết thực góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của Việt Nam: đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 7% GDP vào năm 2030 theo định hướng của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: VTC

Ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), trình bày những chính sách trọng tâm và kết quả trong phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam, cũng như thực trạng hợp tác song phương với Hàn Quốc trong các lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, thời trang, trò chơi điện tử và bản quyền.

Theo ông Hoàng, các sản phẩm phần mềm và các trò chơi giải trí; du lịch văn hóa, điện ảnh âm nhạc được xác định là đều thuộc 12 lĩnh vực cốt lõi của chiến lược ngành công nghiệp văn hóa. Việc đưa các sản phẩm này vào nhóm ưu tiên không chỉ phản ánh xu hướng hội nhập toàn cầu mà còn cho thấy nhận thức rõ rệt về tiềm năng sáng tạo, kinh tế và sức lan tỏa của lĩnh vực này.

Ông đề xuất 5 định hướng hợp tác chiến lược gồm: chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, đặc biệt về quyền tác giả và quyền liên quan; thúc đẩy quảng bá thương hiệu sáng tạo chung; hợp tác phát triển thị trường và sản phẩm văn hóa, nhất là trong điện ảnh, âm nhạc, du lịch, thiết kế và game; tăng cường kết nối doanh nghiệp và đầu tư sản xuất; đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu và trao đổi nhân lực trong các lĩnh vực then chốt.

Trong khuôn khổ tọa đàm, lễ trao đổi văn kiện hợp tác quan trọng giữa Tổng công ty VTC và T3 Entertaiment hứa hẹn sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho doanh nghiệp văn hóa. Ảnh: VTC

Tại sự kiện, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh vai trò của chính sách hỗ trợ hệ sinh thái sáng tạo và tin tưởng các thỏa thuận đạt được sẽ sớm được triển khai thành các chương trình hợp tác cụ thể, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt – Hàn và mở rộng thị trường toàn cầu.

(Nguồn: VTC)