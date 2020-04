Tọa đàm giáo dục và tư vấn tuyển sinh đại học 2020

Nội dung hợp tác gồm hai chủ đề tọa đàm:

Chủ đề "Giáo dục trong cuộc sống bình thường mới" nhằm tư vấn, chuẩn bị cho học sinh, sinh viên các cấp học quay lại trường học sau thời gian dài nghỉ do Covid-19.

Chủ đề tư vấn tuyển sinh 2020 "Đại học ơi! Mở ra". Chủ đề này tư vấn tuyển sinh cùng các khách mời đại diện đến từ 30 trường đại học lớn dành cho học sinh lớp 12.

Dự kiến các số tọa đàm phát sóng trực tiếp từ 19h30 đến 20h30 thứ hai, tư, sáu, bảy hàng tuần trên kênh VTVCab 22, app On me, App On, fanpage ON Edu, các kênh trực tuyến của Hệ thống giáo dục Học Mãi.

Tọa đàm số đầu tiên đã phát sóng vào 19h30 ngày 25/4 với chủ đề: "Quay lại trường, học sinh cần chuẩn bị gì". Tham gia tư vấn có Tiến sĩ Trịnh Thu Tuyết - Giáo viên Ngữ văn tại Hệ thống Giáo dục Học Mãi và Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự, giáo viên Vật lý tại Học Mãi. Tọa đàm cũng có sự tham gia của MC/ Biên tập viên Trần Quang Minh - Đài Truyền hình Việt Nam và nhà báo Hoàng Anh Tú (anh Chánh Văn), báo Hoa học trò.

Chia sẻ về chủ đề tư vấn tuyển sinh 2020 "Đại học ơi! Mở ra", đại diện Học Mãi cho biết, Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động dạy và học của ngành giáo dục toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố tinh giản chương trình, đổi tên kỳ thi THPT Quốc gia thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Nhiều trường đại học lớn đã thông báo tổ chức tuyển thi riêng... Trong bối cảnh đó, thầy cô và học sinh cần được tiếp cận những kênh thông tin chính thống, nhanh chóng để cập nhật về thông tin kỳ thi, phương thức xét tuyển và thủ tục dự thi, đặc biệt của các trường ĐH tổ chức kỳ thi riêng. Do đó, Học Mãi và VTVCab phối hợp mời đại diện hơn 30 trường đại học nhằm giải đáp cho thí sinh tất cả vấn đề trước khi vào đại học.

Với tên gọi "Đại học ơi! Mở ra", loạt chủ đề tư vấn tuyển sinh sẽ đem lại những thông tin hữu ích và giải đáp toàn bộ lo lắng của thí sinh - những học sinh đang học lớp 12, sinh năm 2002 và có nguyện vọng thi vào các trường đại học.

Ông Trương Minh Hoàng, Giám đốc chương trình Học Thông minh của Học Mãi cho biết, từ khi thành lập đến nay, Học mãi luôn triển khai các chương trình đồng hành thiết thực với học sinh và phụ huynh trong các kỳ thi hàng năm. Năm nay, trước những thay đổi, khó khăn trong học tập, thi cử, hệ thống phối hợp cung cấp những chương trình giáo dục có chất lượng trên truyền hình, đáp ứng và giải quyết những băn khoăn của học sinh và phụ huynh.

Đại diện đơn vị sản xuất ON Edu Talk cũng cho biết: "Việc sản xuất chương trình ON Edu - Trường học 4.0 trực tiếp hàng ngày dành cho các cấp học trong cao điểm của mùa dịch là minh chứng cho việc VTVcab đầu tư mạnh, nghiêm túc cho giáo dục đường dài, với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị đứng đầu về giáo dục trên đa nền tảng".

Thế Đan