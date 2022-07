Tòa công bố nhiều video người ở tịnh thất Bồng Lai vi phạm

Long AnHĐXX công bố các video thể hiện những người tại tịnh thất Bồng Lai có lời nói, hành vi vi phạm pháp luật - căn cứ buộc tội.

Các bị cáo được đưa đến tòa, sáng 20/7. Ảnh: Hoàng Nam

14h, phiên xử ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi; bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ tịnh thất Bồng Lai) và 4 người khác tiếp tục với phần xét hỏi. Tòa nhắc nhở những người liên quan, luật sư hai bên... phải tôn trọng, giữ tôn nghiêm phiên tòa; không được cắt ngang khi người khác đang hỏi. Nếu tái diễn sẽ bị xử lý. HĐXX cũng nhắc các bị cáo cần khai trung thực, tránh gây hình ảnh không tốt.

Liên quan việc ông Vân và bị cáo Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, phản đối cáo trạng, HĐXX tiếp tục công bố video 5 chú tiểu - thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người - các bị cáo đăng lên mạng xã hội, có nội dung sai sự thật; hay video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm Thượng tọa Thích Nhật Từ...

Trả lời thẩm vấn sau đó, các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và Hoàn Nguyên đều xác nhận họ cùng ông Lê Tùng Vân xuất hiện trong video, song đều cho rằng "không nhớ cụ thể chi tiết", "lời nói của bị cáo có thể đã bị thêm bớt"... Riêng Hoàn Nguyên thừa nhận đã có lời nói xúc phạm hòa thượng Thích Nhật Từ.

tịnh thất Bồng Lai Tòa công bố video của nhóm bị cáo.

Được tòa mời, ông Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, cho biết các hình ảnh, lời nói trong video nhắm vào đơn vị của ông, đã được cơ quan giám định xác định. Sự việc các bị cáo làm cũng đã được mạng xã hội, báo đài đăng tải nhiều... Từ đó, ông Thắng đề nghị HĐXX xử lý các bị cáo theo quy định pháp luật.

Liên quan đến Diễm My (cô gái bỏ nhà đến tịnh thất Bồng Lai tu), nhân chứng Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an huyện Đức Hòa) cho biết, tháng 12/2019 được phân công giải quyết đơn tố cáo của ông Võ Văn Thắng (cha Diễm My). Nội dung tố cáo nhóm người trong hộ bà Cao Thị Cúc giữ Diễm My trái pháp luật.

Ông Quốc Thắng sau đó đã mời vợ chồng ông Văn Thắng và Diễm My đến làm việc, không mời bất cứ ai khác. Do Diễm My không hợp tác nên điều tra viên không lập biên bản lời khai, sau khi được khuyên nhủ cô này đã về với gia đình. Vụ việc có lời làm chứng, có biên bản. Tuy nhiên, một lúc sau ông Quốc Thắng nghe nhiều người ở hộ bà Cúc la lối, nói "Công an huyện bắt cóc Diễm My". Dù ông nhiều lần yêu cầu không nói sai sự thật nhưng họ không chấp hành. Ngoài ra, ông Thắng cũng khẳng định không có vụ việc đánh nhau tại trụ sở công an huyện.

Tòa công bố nhiều video người ở tịnh thất Bồng Lai vi phạm Ông Quốc Thắng (cha Diễm My) nói về việc con gái bỏ nhà đến tịnh thất Bồng Lai, hiện không biết ở đâu.

Tòa mời nhân chứng Võ Văn Thắng và bà Mai (cha mẹ Diễm My). Họ cho biết, khi đến công an huyện, thấy con gái tinh thần bấn loạn nên nhờ công an hỗ trợ kêu xe cứu thương đến đưa cháu về. Sau khi về nhà được 6 tháng, Diễm My tiếp tục bỏ đi, đến nay không biết ở đâu.

Ông Lê Tùng Vân (phải) tại tòa sáng nay. Ảnh: Hoàng Nam

Tại phiên làm việc buổi sáng, ông Vân và bị cáo Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, phản đối cáo trạng, cho rằng quy kết không đúng sự thật.

HĐXX sau đó công bố nhiều video thể hiện các bị cáo và những người khác đã kéo đến trụ sở Công an huyện Đức Hòa la hét, đòi trả Diễm My (cô gái bỏ nhà đến tịnh thất Bồng Lai tu), vì cho rằng "công an đã bắt cóc" cô này.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, 31 tuổi; Lê Thanh Nhất Nguyên, 30 tuổi, lập nhiều tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Những người này đã dàn dựng, diễn xuất, đăng tải các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ...

Nhất Nguyên cũng đăng video "công an huyện bắt cóc cô gái tên Diễm My" có nội dung sai sự thật lên kênh Nhất Nguyên – Hoàn Nguyên Official.

Cả 6 bị cáo đều bị xét xử về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 2-7 năm tù.

Phiên tòa dự kiến diễn kết thúc trong hôm nay.

Ngân Nga - Hoàng Nam