Toà cho thêm 10 ngày để sếp về hưu nộp tiền vụ lừa bán đất vàng

Hà NộiTòa dừng tuyên án sáng nay do con trai của bị cáo Lương Thế Hiển, cựu Phó chánh Văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường, xin thêm thời gian khắc phục hậu quả cho bố, thời hạn 10 ngày.

Sáng nay theo dự kiến, TAND Hà Nội tuyên án với ông Hiển và vợ Nguyễn Thị Liên, cùng 63 tuổi, về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong vụ lừa chiếm 676 m2 đất vàng của đại gia trên phố Bà Triệu.

Trước khi tuyên án, toà quay lại phần xét hỏi để làm rõ một số tài sản đang bị kê biên đứng tên ông Hiển và tài sản mua từ tiền phạm tội mà có, gồm 4 mảnh đất có tổng diện tích hơn 2.600 m2 tại Hà Nội và Phú Thọ.

VKS công bố một số bút lục về các tài sản đứng tên con trai riêng của ông Hiển, do anh khẳng định thuộc sở hữu chung cả bố và mẹ mình.

Trả lời thẩm vấn sau đó, người con trai khẳng định tài sản này có từ trước khi xảy ra vụ án nên không hình thành từ hành vi phạm tội. Anh muốn thương lượng cùng anh Nguyễn Thanh Thuỷ (bị hại) và ông Lê Hải An (người mua lại 676 m2 đất) để thay bố khắc phục một phần hậu quả vụ án. Dù vậy, anh vẫn ủng hộ việc bố kêu oan.

"Xin toà và VKS làm rõ, nếu tôi bồi thường thay và bố tôi được tuyên vô tội, tôi có được trả lại không? Và nếu bố tôi bị phạt tù, tức có tội, việc tôi bồi thường có khiến ông được giảm nhẹ nhiều không?", con trai ông Hiển thắc mắc.

HĐXX giải thích, số tiền sẽ được hoàn trả cho anh nếu bố anh được tuyên vô tội và sẽ được xét làm căn cứ giảm án nếu bị tuyên có tội. Mức độ giảm nhẹ tuỳ thuộc vào số tiền khắc phục và các yếu tố giảm nhẹ khác đã được trình bày tại toà.

VKS nêu quan điểm, phiên toà đã được nghị án kéo dài nhiều ngày, các tình tiết đã được làm rõ, không cần thiết phải hoãn chỉ vì nảy sinh phần dân sự. Con trai ông Hiển nếu muốn bồi thường có thể thực hiện bất cứ khi nào, trong giai đoạn phúc thẩm hay thậm chí khi thi hành án. Công tố viên do đó đề nghị toà cân nhắc, ưu tiên khắc phục hậu quả vụ án song không trì hoãn việc tuyên án.

Sau hội ý, HĐXX chấp thuận kéo dài nghị án thêm 5 ngày, cùng với 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, tổng 10 ngày, để ba bên thương lượng việc khắc phục hậu quả, làm giảm bớt thiệt hại (nếu có) của vụ án. Toà sẽ tuyên án vào chiều 4/5.

"Toà đã tạo điều kiện hết mức, do đó không chấp nhận thêm bất cứ lý do trì hoãn nào ngày 4/5 tới", chủ toạ nêu trước khi công bố kết thúc phiên toà.

Vợ chồng ông Hiển tại phiên tòa hôm 25/4. Ảnh: Danh Lam

Trước đó, ông Hiển bị VKS đề nghị 18-20 năm tù, vợ ông 30-36 tháng tù treo. Về dân sự, VKS đề nghị toà buộc ông Hiển trả lại số tiền hưởng lợi bất chính 320 tỷ đồng cho người mua đất, ông Lê Hải An.

Ông An phải có trách nhiệm trả lại các thửa đất trên cho anh Thuỷ. Các sổ đỏ với tổng diện tích 676 m2 do Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cấp năm 2018 cho ông An phải buộc thu hồi, huỷ bỏ.

Theo cáo buộc, năm 2017, khi anh Thuỷ muốn mua gom 3 lô đất liền kề, diện tích đất 676 m2 trên phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để gộp thành một, song không thuộc trường hợp được mua. Đại gia này vì thế nhờ ông Hiển (Phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, đã nghỉ hưu) giúp đỡ.

Ổng Hiển nói có thể đứng tên thay ông Thủy mua đất và gộp sổ đỏ. Tiền công 7 tỷ đồng. Anh Thuỷ đồng ý và thống nhất cùng ông Hiển lập các hợp đồng giả cách (các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác) để hợp thức việc đứng tên làm thủ tục.

Hai người sau đó ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thể hiện anh Thủy và bà Liên (vợ ông Hiển) mỗi người góp 100 tỷ đồng mua đất tại phố Bà Triệu. Tiếp đó, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng, thể hiện anh Thủy chuyển nhượng 50% vốn góp của mình cho ông Hiển. Anh Thủy viết 3 giấy nhận tiền tổng cộng 200 tỷ đồng từ vợ chồng ông Hiển.

Tháng 10/2017, anh Thủy ký 11 hợp đồng công chứng để chuyển nhượng diện tích đất theo 11 giấy chứng nhận cho vợ chồng ông Hiển. Ít ngày sau, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp 11 giấy chứng nhận đứng tên vợ chồng ông Hiển.

Theo bản luận tội của VKS, khi thực hiện xong thủ tục và được gộp sổ đỏ cho 3 mảnh đất trên, "lẽ ra ông Hiển phải trả lại nhà đất cho anh Thuỷ như thoả thuận, nhưng lại chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên cho ông Lê Hải An, giá 320 tỷ đồng".

Tại phiên tòa, vợ chồng ông Hiển đưa ra lời khai trái ngược về vụ án. Bà Liên khẳng định "không có việc chung tiền mua đất với anh Thuỷ". Bà ký tài liệu theo chỉ đạo của chồng mà không đọc nội dung và không hưởng lợi gì trong 320 tỷ bán đất.

Ông Hiển nói "có việc ký hợp đồng mua đất cùng anh Thuỷ", song anh này sau đó không đủ tiền nên ông tự bỏ 2.600 cây vàng và 9 tỷ đồng, tương đương 200 tỷ đồng mua đất. Ông ban đầu nói vợ không hưởng lợi, sau đó lại thay đổi lời khai nói bà cầm 120 tỷ đồng, tố vợ gian dối để đổ tội.

Người có quyền nghĩa vụ liên quan, ông Lê Hải An, người mua lại 676 m2 đất trên, sau 3 lần mở phiên toà, tiếp tục vắng mặt.

Theo cáo trạng, năm 1987, ông Hiển bị Công an thị xã Phú Thọ, Phú Thọ, ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố về tộiTham ô tài sản Xã hội chủ nghĩa, song nhà chức trách không xác định được kết quả xử lý cuối cùng.



Năm 1991, ông Hiển bị TAND Hà Nội phạt 18 tháng tù về tộiLạm quyền trong khi thi hành công vụ. Năm 2010, vợ chồng ông cùng bị Công an quận Đống đa xử phạt hành chính vì hành vi đánh bạc.

Thanh Lam