Tòa châu Âu yêu cầu Nga bồi thường gần 300 triệu USD cho Gruzia

Tòa châu Âu yêu cầu Nga bồi thường cho Gruzia 292 triệu USD với cáo buộc "cản trở người dân tự do đi vào hai khu vực Abkhazia và Nam Ossetia".

Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR), có trụ sở tại thành phố Strasbourg, Pháp hôm nay ra phán quyết cho rằng Nga đã có những hành vi áp đặt hạn chế "bất hợp pháp" đối với việc đi lại hàng ngày qua ranh giới hành chính giữa lãnh thổ do Gruzia kiểm soát và các khu vực ly khai được Moskva hậu thuẫn.

Tòa yêu cầu Nga phải bồi thường 253 triệu euro (292 triệu USD) cho những tổn hại mà 29.000 người dân phải gánh chịu do các biện pháp hạn chế này.

Nga rút khỏi ECHR hồi năm 2022, sau khi chiến sự Ukraine bùng phát, đồng nghĩa Moskva sẽ không còn bị điều chỉnh bởi Công ước châu Âu về nhân quyền, và người Nga cũng không thể khiếu nại lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Tuy nhiên, ECHR tuyên bố Nga vẫn phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động xảy ra trước khi rút khỏi tòa.

Nga hiện chưa lên tiếng về quyết định của ECHR.

Trụ sở Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) tại thành phố Strasbourg, Pháp ngày 24/6. Ảnh: AFP

Nga ngày 8/8/2008 mở chiến dịch can thiệp quân sự vào Gruzia, sau khi quân đội Gruzia tấn công vào vùng ly khai Nam Ossetia. Sau 5 ngày giao tranh, Gruzia chịu thiệt hại nặng về lực lượng và cơ sở hạ tầng quốc phòng, buộc phải rút quân khỏi Abkhazia và Nam Ossetia.

Ngày 12/8/2008, tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev đã ra lệnh chấm dứt chiến dịch vào Gruzia sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với sự trung gian của EU.

Nga công nhận nền độc lập của Abkhazia, Nam Ossetia và duy trì hiện diện quân sự tại hai khu vực này, khẳng định đây là hành động phù hợp với nguyện vọng của người dân địa phương. Tuy nhiên, hai vùng ly khai trên không được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi.

Ông Medvedev hồi năm 2023 nêu rằng việc phương Tây ủng hộ cuộc tấn công của Gruzia chống lại người Ossetia là một trong hai sự kiện khiến mối quan hệ hai bên không thể cứu vãn. Sự kiện còn lại là việc phương Tây không công nhận Crimea thuộc Nga.

Vị trí của Nam Ossetia và Abkhazia. Đồ họa: Wikimedia Commons

Huyền Lê (Theo AFP)