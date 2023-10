Tòa bác kháng cáo đòi bồi thường của người bị oan 38 năm

TP HCMTòa cho rằng ông Trịnh Dân Cường, người bị oan 38 năm, không cung cấp được căn cứ yêu cầu nên giữ nguyên quyết định đình chỉ vụ kiện đòi bồi thường.

TAND TP HCM vừa mở phiên họp phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Trịnh Dân Cường với quyết định của TAND quận 6 về việc đình chỉ giải quyết vụ Tranh chấp bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự, giữa ông với VKSND quận 6.

Tòa đã bác kháng cáo của ông Cường, giữ nguyên phán quyết của cấp sơ thẩm, đình chỉ giải quyết vụ án.

Theo Hội đồng xét đơn cấp phúc thẩm, một trong những căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước là có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường.

Điều 9 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định, văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự tại Điều 18 luật này gồm: bản án của tòa án có thẩm quyền xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường; quyết định của tòa án, VKS, CQĐT...; văn bản khác theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

"Ông Cường không có một trong các điều kiện như đã viện dẫn nên cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của ông Cường do chưa đủ điều kiện khởi kiện là đúng quy định", quyết định của Hội đồng xét đơn cấp phúc thẩm nêu.

Điều này có nghĩa đến thời điểm hiện tại ông Cường vẫn còn mang thân phận bị can, chưa có cơ quan tố tụng nào ra quyết định đình chỉ điều tra nên chưa đủ căn cứ để khởi kiện.

Ông Nguyễn Công Trung, người đại diện theo uỷ quyền của ông Cường, cho biết ông và luật sư sẽ tiếp tục yêu cầu Công an và VKSND quận 6 ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và sẽ tiếp tục khởi kiện lại khi có đủ căn cứ.

Ông Trịnh Dân Cường và người đại diện theo uỷ quyền đến tòa nhận quyết định đình chỉ vụ án ngày 2/8. Ảnh: Anh Trung

Theo hồ sơ vụ án, khuya 27/2/1985, Công an quận 6 nhận được trình báo vụ mất trộm vàng tại căn nhà trên đường Bãi Sậy, phường 7. Ông Cường cùng người anh vợ là Hồ Văn Được và người anh cột chèo Trần Đức Ẩn bị nghi ngờ là thủ phạm. Cả ba bị Công an quận 6 tạm giam.

Quá trình bị điều tra, tất cả kêu oan. Đêm 8/4/1985, anh vợ đã tự tử tại trại giam Chí Hòa. Lúc này việc bắt tạm giam với những người bị tình nghi vẫn chưa được VKS phê chuẩn.

Sau hơn hai tháng tạm giam, ba anh em ông Cường, việc điều tra không tìm được chứng cứ buộc tội. Để hợp thức hóa việc bắt người trái pháp luật, thiếu tá Nguyễn Hữu Đô (Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận 6) chỉ đạo những cán bộ trong đội viết lệnh tạm giam và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lùi lại một tháng trước ngày ông Được chết (ngày 9/3/1985). Ông Đô sau đó chuyển các lệnh và quyết định này sang VKS và được ông Nguyễn Tấn Đồng, Viện trưởng VKSND quận 6, ký phê chuẩn.

VKSND quận 6 sau đó kết luận không có chứng cứ buộc tội nên ông Cường và Ẩn được trả tự do từ ngày 23/8/1985. Ngày 19/9/1985, Công an quận 6 thả ông Ẩn về. Riêng ông Cường bị chuyển lên trại giam Tống Lê Chân (Bình Dương).

Ngày 3/12/1986, Công an TP HCM ra quyết định trả tự do cho ông Cường với lý do "không liên quan vụ trộm tiệm vàng trên đường Bãi Sậy".

Hải Duyên