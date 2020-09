Tòa án triệu tập con trai Trump

Eric Trump, con trai thứ ba của Tổng thống Mỹ, bị yêu cầu trình diện để cung cấp lời khai liên quan cuộc điều tra nhắm vào tập đoàn Trump.

Thẩm phán Arthur Engoron của Tòa án Tối cao Manhattan, New York, hôm 23/9 cho rằng Eric Trump, 36 tuổi, phó chủ tịch điều hành tập đoàn Trump Organization, sẽ không có lý do trì hoãn việc tới làm việc tại Văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.

Tổng chưởng lý James lần đầu ra trát hầu tòa đối với Eric Trump vào 26/5, song các luật sư của Eric lập luận rằng anh quá bận rộn với quá trình chuẩn bị tái tranh cử của bố mình, Tổng thống Donald Trump, và xin được lùi thời hạn triệu tập tới sau 3/11.

Với quyết định của thẩm phán Engoron, Eric Trump sẽ phải xuất hiện tại văn phòng của Tổng chưởng lý James vào ngày 10/7 để tuyên thệ và cung cấp lời khai cho cuộc điều tra của bang New York đối với vấn đề tài chính của các tài sản do Trump Organization sở hữu.

Cuộc điều tra của Tổng chưởng lý James nhằm làm rõ các cáo buộc cho rằng Donald Trump và Trump Organization đã thổi phồng giá trị tài sản để có được các khoản vay cũng như ưu đãi thuế.

Eric Trump trong bài phát biểu được ghi hình trước, phát tại Hội nghị Quốc gia đảng Cộng hòa, ở Washington, hôm 25/8. Ảnh: Reuters.

Cuộc điều tra của James bắt đầu sau khi Michael Cohen, cựu luật sư, cố vấn của Tổng thống Trump, nói tại một phiên điều trần tại quốc hội hồi năm ngoái rằng Tổng thống đã thổi giá tài sản để hưởng lợi trong các khoản vay, bảo hiểm, đồng thời khai man các giá trị tài sản để được ưu đãi thuế.

Thẩm phán Engoron cho rằng lý do Eric đưa ra để hoãn thời gian hầu tòa là không có sức thuyết phục và anh "không bị ràng buộc bởi các mốc thời gian của cuộc bầu cử". Engoron cũng lệnh cho Trump Organization phải nộp các tài liệu phục vụ điều tra cho văn phòng tổng chưởng lý New York.

Các luật sư của Eric chưa bình luận về thông tin.

Cuộc điều tra của James được tiến hành độc lập với cuộc điều tra hình sự của công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance, liên quan đến các cáo buộc về gian lận tài chính, bảo hiểm của các công ty và nhân viên của Trump Organization. Ông Vance hôm 21/9 tuyên bố có đủ cơ sở điều tra Tổng thống Trump và các doanh nghiệp của ông về gian lận thuế và gian lận bảo hiểm trong hồ sơ đệ trình lên tòa án phúc thẩm liên bang.

Trump hồi tháng 7 đã đệ đơn kiện, cho rằng trát đòi hầu tòa của ông Vance là hành vi quấy rối tổng thống. Tòa phúc thẩm liên bang dự kiến đưa sự việc ra xét xử vào 25/9. Tổng chưởng lý James và công tố viên Vance đều là thành viên đảng Dân chủ.

Mai Lâm (Theo Reuters)