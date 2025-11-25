Tòa án Thái Lan phát lệnh bắt nữ tỷ phú chuyển giới

Bà Jakapong "Anne" Jakrajutatip, cựu CEO của JKN Global Group và Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, bị ban bố lệnh bắt vì không ra hầu tòa trong vụ án lừa đảo 30 triệu Baht.

Vụ án liên quan đến vụ kiện lừa đảo đầu tư trị giá 30 triệu Baht chống lại bà Anne và JKN Global Group. Theo đơn tố cáo, từ ngày 24/7/2023 đến 8/8/2023, bà Anne và JKN Global đã cùng lừa dối, đưa ra những thông tin sai lệch và che giấu sự thật để dụ dỗ các nguyên đơn đầu tư vào trái phiếu của công ty.

Bà Anne đã tại ngoại và xét xử vắng mặt nhưng hôm nay không đến Tòa án quận Phra Nakhon ở Bangkok vào ngày tuyên án, không trình bày lý do. Nhận thấy bị cáo cố ý bỏ trốn, tòa phát lệnh bắt giữ.

Tòa án cũng yêu cầu người bảo lãnh của bà Anne phải nộp toàn bộ số tiền theo thỏa thuận bảo lãnh trong vòng 15 ngày.

Jakapong "Anne" Jakrajutatip. Ảnh: Thairath

Bà Anne, 46 tuổi, là nữ doanh nhân chuyển giới nổi tiếng ở Thái Lan, từng đảm nhiệm vai trò CEO của JKN Global Group - công ty truyền thông và phân phối nội dung số. Theo Forbes, bà Anne là người chuyển giới giàu thứ ba thế giới, với giá trị tài sản ròng ước tính 210 triệu USD (6,37 tỷ Baht) vào năm 2020.

Bà Anne mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, với giá 20 triệu USD vào tháng 10/2022, nhưng phải bán một nửa cổ phần cho ông trùm người Mexico Raul Rocha Cantu vào tháng 1/2024 do khó khăn tài chính.

Vào tháng 6, bà Anne từ chức khỏi JKN sau khi bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) buộc tội làm giả hồ sơ công ty và phạt 4,1 triệu Baht (khoảng 119.000 USD), đồng thời cấm đảm nhiệm vai trò giám đốc hoặc quản lý trong 56 tháng. Bà cũng đã rời khỏi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vào tháng 10.

Thai PBS đưa tin JKN đang bị tạm dừng hoạt động sau khi bà Anne nộp đơn xin tái cấu trúc kinh doanh vào năm 2023.

Theo SCMP, bà Anne được ctho là đã chuyển đổi 6 tỷ Baht sang tiền điện tử rồi chạy trốn sang Mexico nhờ sự giúp đỡ của đối tác kinh doanh cũ Cantu và đang sống xa hoa ở Nam Mỹ.

Tuệ Anh (theo Thairath, SCMP)