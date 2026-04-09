Tòa án nhân dân tối cao có thêm 8 thẩm phán

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm 8 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, trong đó bà Nguyễn Hải Trâm giữ chức Phó chánh án.

Chiều 9/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Văn Cường, thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Lê Hưng Dũng, thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Cùng nhận quyết định có ông Lê Thanh Phong, thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM; Đỗ Mạnh Tăng, thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Hải Thanh, thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuyến, thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị; Đỗ Thị Hải Yến, thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự Tòa án nhân dân tối cao.

Bà Nguyễn Hải Trâm, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 8 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, chiều 9/4. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ thẩm phán và bổ sung lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp trong giai đoạn phát triển mới.

Ông yêu cầu mỗi thẩm phán phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thực sự độc lập trong xét xử, chỉ tuân theo pháp luật, không để bất kỳ áp lực nào chi phối hoạt động xét xử, không để lợi ích cá nhân hay quan hệ riêng tư ảnh hưởng đến sự công tâm, khách quan của phán quyết.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh mỗi bản án, quyết định phải đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và có tác dụng giáo dục, định hướng xã hội; đồng thời "tuyệt đối không để xảy ra oan, sai", bởi mỗi sai sót không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với công lý.

Tòa án nhân dân tối cao phát huy vai trò bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và tham gia hoàn thiện thể chế; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án trong sạch, liêm chính, kỷ cương, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Ông lưu ý người thẩm phán phải nắm chắc pháp luật, sâu sát thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy pháp lý sắc bén, có tầm nhìn hệ thống, là tấm gương về đạo đức, liêm chính, bản lĩnh và trách nhiệm; mỗi phán quyết phải góp phần bảo vệ công lý, lẽ phải và củng cố niềm tin của nhân dân vào pháp luật.

Tòa án nhân dân tối cao hiện do ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án, có 6 Phó chánh án và 23 thẩm phán.

Vũ Tuân