Tòa án nhân dân tối cao có thêm 2 Phó chánh án

Hai thẩm phán Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, nâng tổng số cấp phó của cơ quan này lên 6 người.

Ngày 7/1, Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến và ông Nguyễn Biên Thùy giữ chức Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch nước khẳng định hai cán bộ đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trưởng thành từ cơ sở và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp.

Chủ tịch nước mong muốn hai Phó chánh án cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho ông Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy, sáng 7/1. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Tiến 56 tuổi, quê Thanh Hóa, có trình độ thạc sĩ Luật. Ông từng giữ các chức vụ Vụ trưởng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án kinh tế; kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tháng 11/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; từ tháng 12/2024 kiêm trợ lý Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Biên Thùy 55 tuổi, quê Vĩnh Long, có trình độ thạc sĩ Luật. Ông từng làm Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc (cũ), Phó chánh án rồi Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre (cũ). Tháng 9/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Hiện Tòa án nhân dân tối cao có 6 Phó Chánh án gồm các ông Nguyễn Trí Tuệ, Dương Văn Thăng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng, Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Vũ Tuân