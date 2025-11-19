Tòa án chặn bản đồ bầu cử mới của Texas

MỹTòa án liên bang ra phán quyết ngăn Texas dùng bản đồ bầu cử mới do phe Cộng hòa thúc đẩy, do có yếu tố phân biệt chủng tộc.

"Quan điểm của công chúng là vụ án liên quan đến chính trị. Chính trị chắc chắn có vai trò trong nỗ lực vẽ lại bản đồ bầu cử. Nhưng không chỉ mỗi chính trị, có bằng chứng cho thấy Texas đã phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc trong bản đồ năm 2025", thẩm phán liên bang Jeffrey Brown viết trong phán quyết ngày 18/11.

Với phán quyết này, Texas sẽ không được áp dụng bản đồ bầu cử mới trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào năm sau. Nếu được áp dụng, bản đồ bầu cử này có thể giúp phe Cộng hòa có thêm ít nhất 5 ghế tại Hạ viện Mỹ.

Nghị sĩ Texas Kevin Sparks cầm bản sao bản đồ phân chia lại khu vực bầu cử tại nghị viện bang ở Austin, ngày 6/8. Ảnh: AFP

Phán quyết của thẩm phán Brown tập trung vào các lập luận trong thư của Bộ Tư pháp hồi mùa hè. Trong thư, Bộ yêu cầu Texas vẽ lại bản đồ, cảnh báo hành động pháp lý nếu bang không loại bỏ các "khu vực liên minh", chỉ những khu vực bầu cử có đa số cử tri không phải người da trắng, hình thành từ nhiều nhóm chủng tộc khác nhau để đáp ứng Luật Quyền Bầu cử.

Theo thẩm phán Brown, người được ông Trump đề cử trong nhiệm kỳ đầu, Bộ Tư pháp đã "nhận định sai về mặt pháp lý" rằng các khu vực bầu cử này là vi hiến. Do đó, việc Texas quyết định vẽ lại bản đồ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp đồng nghĩa "Thống đốc Greg Abbott đã chỉ đạo nghị viện bang phân chia lại khu vực bầu cử dựa trên yếu tố chủng tộc", gây tổn hại cho quyền của người da màu và người gốc Tây Ban Nha.

Theo giới quan sát, phán quyết của tòa án liên bang là đòn giáng vào Tổng thống Donald Trump, người kêu gọi phe Cộng hòa Texas vẽ lại bản đồ bầu cử nhằm củng cố lợi thế kiểm soát Hạ viện của đảng.

Chính quyền Texas sau đó đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ, khi Thống đốc Abbott và các thành viên đảng Cộng hòa khác công khai bảo vệ bản đồ mới.

Chủ tịch Hạ viện Texas Dustin Burrows chủ trì phiên họp thông qua bản đồ bầu cử mới ngày 18/8. Ảnh: AP

Sau mỗi cuộc tổng điều tra 10 năm của Cục Điều tra Dân số Mỹ, các bang sẽ phân bổ lại số ghế nghị sĩ tại Hạ viện dựa trên thay đổi quy mô dân số. Quá trình này yêu cầu các bang phải vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử để đảm bảo mỗi khu vực có dân số gần như nhau.

Bang Texas được phân bổ 38 ghế nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ, trong đó phe Cộng hòa nắm 25 ghế, đảng Dân chủ giữ 12 ghế, một ghế trống. Theo bản đồ bầu cử mới, đảng Cộng hòa sẽ có cơ hội tăng số ghế nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ lên 30.

Nghị viện Texas do phe Cộng hòa kiểm soát và Thống đốc Abbott đã ban hành bản đồ bầu cử mới vào tháng 8, trong khi các nghị sĩ Dân chủ đã rời khỏi bang để tạm thời chặn luật này.

Đảng Dân chủ ở California đã đáp trả bằng cách vẽ lại bản đồ bầu cử, trong Đề xuất 50 được cử tri bang thông qua hồi đầu tháng. Bắc Carolina và Missouri cũng vẽ các bản đồ mới có lợi cho đảng Cộng hòa. Các bang này cũng đang phải đối mặt những thách thức pháp lý liên quan.

Phán quyết về bản đồ mới của Texas gần như đảm bảo rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ viện vào năm tới sẽ diễn ra ít nhất một phần thông qua tòa án.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)