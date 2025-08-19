Tòa án Ấn Độ: 'Tại sao phải trả phí cầu đường khi bị kẹt xe?'

Tòa án tối cao đặt câu hỏi với cơ quan quản lý rằng tại sao người dân phải trả phí khi mất 12 giờ để đi quãng đường 65 km.

Câu hỏi được đặt ra hôm 18/8 khi Cơ quan quản lý đường cao tốc quốc gia Ấn Độ (NHAI) nộp đơn kháng cáo trước phán quyết của tòa án tối cao hôm 14/8. Hội đồng gồm một chánh án và hai thẩm phán đã giữ nguyên phán quyết tạm dừng hoạt động của trạm thu phí Paliyekkara ở Thrissur, Kerala, đưa ra đầu tháng 8.

"Tại sao một người phải trả 150 rupee (khoảng 1,7 USD) nếu phải mất 12 giờ để đi từ đầu đường này đến đầu đường kia? Một con đường dự kiến chỉ mất một giờ, lại mất thêm 11 giờ nữa và họ còn phải trả phí cầu đường nữa", chánh án nói.

Xe cộ nối đuôi trong đám tắc đường ở một đoạn có công trình thi công ở Kerala. Ảnh: Indian Express

Việc tạm dừng thu phí được Tòa án Tối cao ra lệnh vào ngày 6/8 với lý do tình trạng xuống cấp của đoạn đường thuộc quốc lộ 544 và tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng do công trình đang thi công.

Một thẩm phán cho biết vụ tai nạn gây ra vụ tắc nghẽn không phải do "thiên tai" như vị đại diện cho NHAI lập luận, mà là do một chiếc xe tải bị lật vì sụp ổ gà. Thẩm phán cũng nhận xét rằng thử thách kéo dài 12 giờ là khó chấp nhận.

Bên được nhượng quyền thu phí đường cao tốc cho biết đã duy trì 60 km đường dưới sự kiểm soát và đổ lỗi cho các nhà thầu bên thứ ba về tình trạng tắc nghẽn.

"Nguồn thu của tôi không thể bị dừng lại khi tôi không chịu trách nhiệm cho công việc được giao cho người khác. Tác động đối với tôi đã lên tới 50-60 triệu rupee chỉ trong 10 ngày", Divan nói, đồng thời gọi lệnh của tòa án cấp cao là "hoàn toàn bất công".

Tòa án cấp cao đã cho phép bên được nhượng quyền khiếu nại NHAI về các khoản lỗ. Đại diện bên nhượng quyền cho biết việc này không đủ vì chi phí bảo trì hàng ngày vẫn tiếp tục trong khi doanh thu bị đình trệ.

Trước đó, tòa cũng nói rằng mối quan hệ giữa công chúng và NHAI là một dạng "niềm tin công cộng" và việc không duy trì lưu thông thông suốt đã vi phạm niềm tin đó.

Mỹ Anh (theo Hindustan Times)