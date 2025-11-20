Tòa án Ấn Độ muốn cấm xe sang chạy xăng, dầu

Tòa án Tối cao Ấn Độ đưa ra đề xuất với mục đích tăng cường việc sử dụng xe điện mà không ảnh hưởng đến đa số người dân.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này đang phải vật lộn với mức độ ô nhiễm không khí đáng báo động, đặc biệt ở Delhi và vùng thủ đô quốc gia (NCR). Mặc dù chính phủ có các chương trình và ưu đãi về sản xuất và bán xe điện, phần lớn xe hạng sang bán tại Ấn Độ đều sử dụng động cơ xăng hoặc dầu.

Mặc dù xe điện mang lại mức độ sang trọng tương đương xe xăng/dầu, nhưng các khách hàng giàu có cũng như các công ty vẫn tiếp tục lựa chọn loại xe dùng động cơ đốt trong, thẩm phán Surya Kant lưu ý.

Ông cũng nhấn mạnh rằng lệnh cấm được đề xuất sẽ không gây trở ngại cho người dân thường theo bất kỳ cách nào, vì chỉ những mẫu xe chạy xăng hoặc dầu cao cấp nhất mới phải tuân theo. Mục tiêu là từng bước khuyến khích phương tiện di chuyển bằng điện, dần dần đạt đến sự chấp nhận rộng rãi hơn trên mọi mức độ ngân sách và phân khúc.

BMW và Mercedes là hai thương hiệu xe sang bán chạy nhất Ấn Độ. Ảnh: AK Luxury Cabs

Trong khi một số thương hiệu xe sang đang bán các mẫu xe điện tại Ấn Độ, nhiều người giàu lại bỏ qua chúng để chuyển sang các lựa chọn xe chạy xăng hoặc dầu. Nếu được thực hiện, phân khúc khách hàng cao cấp sẽ phải cân nhắc chuyển sang sử dụng xe điện. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ôtô hạng sang, vốn sở hữu danh mục sản phẩm động cơ đốt trong rộng lớn.

Lệnh cấm hiện chưa có thời hạn ấn định và đang được xem xét trên lý thuyết. Tuy nhiên, tòa đặt câu hỏi cho nhiều bộ về sự cần thiết phải xem xét lại khuôn khổ mà các chính sách xe điện hiện hành được xây dựng và thực hiện. Một báo cáo chi tiết trả lời tất cả các câu hỏi của Tòa án Tối cao dự kiến được chính phủ công bố vào tháng 12.

Tại Ấn Độ, thị phần xe điện trong phân khúc xe sang lên tới 12%, so với chỉ 2-3% trong phân khúc xe phổ thông. Điều này phần nào lý giải tại sao BMW và Mercedes chứng kiến sự bùng nổ doanh số xe điện trong nửa đầu năm tài chính này. Mặc dù có một số xe điện đại chúng đã cập bến thị trường Ấn Độ, những mẫu xe hạng sang trị giá hơn 10 triệu rupee (hơn 112.000 USD) đang tìm kiếm người mua nhanh hơn bao giờ hết.

Mỹ Anh (theo Autocar)