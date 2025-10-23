Tờ vé số trúng độc đắc bị rách được trả thưởng

Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai trả hơn 1,8 tỷ đồng (sau khi trừ thuế thu nhập 10%) cho chủ nhân tờ vé số trúng độc đắc bị rách do nước mưa.

Ngày 23/10, Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai cho biết quá trình kiểm tra cho thấy vé bị rách khớp với bản lưu cuống vé của công ty. Cơ quan công an giám định tờ vé số trúng thưởng không có dấu vết tẩy xóa, sửa chữa.

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách ở giữa. Ảnh: Ngọc Oanh

Trước đó, chiều 25/9, trên đường đi làm phụ hồ về, người đàn ông ở Quảng Ngãi ghé quán ăn ven đường và mua tờ vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, mở thưởng cùng ngày. Sau khi rời quán, người này gặp mưa nên tìm nơi trú. Ông lấy gói thuốc ra hút đã làm rách tờ vé số.

Đại diện công ty xổ số sau đó cho rằng vé đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó bị mất nên không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính.

Thông tư 75 quy định vé số được trả thưởng phải nguyên hình, khổ, không rách rời và chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng. Trường hợp hư hỏng do các nguyên nhân khách quan, vé phải đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...

Chủ nhân tờ vé số đã đề nghị Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai thành lập hội đồng thẩm tra, giám định tờ vé số.

Phạm Linh - Trần Hóa