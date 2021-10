Tơ tưởng đến những phụ nữ trẻ đẹp hơn vợ

Tôi sợ ngày nào đấy mình sẽ đi quá giới hạn, thật xấu hổ nếu các con biết bố chúng là người đàn ông tầm thường như vậy.

Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, quen nhau khi em còn là sinh viên học trên thành phố. Tôi thích tính nết hiền lành và sống nội tâm của em. Tôi biết em luôn yêu tôi thật lòng và sẽ là người mẹ tốt chăm lo cho con cái. Sau 10 năm bên nhau, chúng tôi có một gia đình nhỏ với cả con trai lẫn con gái. Công việc mỗi người một kiểu nhưng trong việc gia đình chúng tôi luôn giúp đỡ nhau, nhìn chung khá nhàn.

Về kinh tế, do chăm chỉ đầu tư và may mắn, chúng tôi không thể nói là dư dả nhưng cũng có điều kiện để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Dưới con mắt của bạn bè và người thân, chúng tôi là một gia đình kiểu mẫu, êm đềm và hạnh phúc; tuy nhiên không có gì là hoàn hảo. Vợ tôi dù không sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng luôn được bố mẹ chở che. Đến lúc ra thành phố lại có tôi lo lắng từ việc học cho đến lúc xin việc nên thực tế em ít va chạm, không nhanh nhẹn, do vậy không đặt quyết tâm khi thực hiện công việc nào đó.

Trong quan hệ vợ chồng, tôi cũng có nhu cầu cao nhưng em có khi cả tháng không cần gần gũi chồng. Sau khi vợ sinh hai con, tình trạng chăn gối của chúng tôi ngày càng tồi tệ. Tôi vẫn nâng niu và dành cho em nhiều lớn khen khi gần gũi, thế nhưng đấy chỉ là những lời nói động viên cho em khỏi tự ti, thực tế em tăng cân khá nhiều. Bằng cách nay hay cách khác, tôi vẫn kiên trì động viên em tập thể dục. Hàng ngày tôi đi làm, tối về chia sẻ việc nhà với vợ đến 9h tối, tôi vẫn dành 30 phút đến một tiếng để tập thể dục. Tôi tập cho bản thân, mặt khác muốn cho vợ thấy ai cũng có thể dành thời gian giữ sức khỏe và lấy lại vóc dáng nếu thật sự muốn.

Em muốn đến phòng tập, tôi mua luôn thẻ tập hai năm cho em. Em ngại đến phòng tập vì trời lạnh, tôi mua dụng cụ và rủ em tập chung tại nhà. Rồi em cũng chỉ duy trì được một vài buổi rồi lại kêu mệt để thoái lui. Tôi rất buồn và chán nản vì vợ, một phần vì tính cách hời hợt, phần nữa là những hệ quả của tính cách ấy đem lại. Cho đến bây giờ, dù gia đình vẫn hạnh phúc nhưng thật sự tôi không còn ham muốn việc chăn gối với vợ. Tôi luôn tơ tưởng đến những người phụ nữ trẻ đẹp hơn, dù đã kiềm chế nhưng tôi thấy bứt rứt và khó chịu.

Tôi mất phương hướng, có thể vợ không nhận ra vì vô lo vô nghĩ. Có điều tôi cần lời khuyên của các bạn, có phải tôi đã sai trong tư tưởng, cần khéo léo hơn để thuyết phục vợ?

Quân

