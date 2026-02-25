Nữ đồng nghiệp từ chối phũ phàng lời tỏ tình của tôi

Tôi chủ động cưa cẩm, quan tâm, mời đi ăn, đi chơi... nhưng đều bị từ chối.

Tôi đang yêu đơn phương một nữ đồng nghiệp cùng công ty. Tôi thuộc thế hệ đầu 9x, quê tỉnh lẻ, còn cô ấy là cô gái Sài Gòn thế hệ 2k. Chúng tôi làm việc cùng nhau được hai năm. Dù chung phòng ban nhưng mảng công việc khác nhau, chỉ khi nào sếp giao việc nhóm mới có cơ hội làm chung. Ban đầu ngồi cạnh, tôi chỉ xem cô ấy như đồng nghiệp bình thường. Nhưng sau một năm, tôi bắt đầu rung động. Dù còn trẻ nhưng suy nghĩ của cô ấy rất chín chắn, điều này cộng với ngoại hình xinh xắn khiến tôi dần bị thu hút.

Lúc tôi bắt đầu thích cô ấy cũng là lúc cô ấy vừa chia tay bạn trai được vài tháng. Tôi chủ động cưa cẩm, quan tâm, mời đi ăn, đi chơi... nhưng đều bị từ chối. Cảm giác tôi càng muốn lại gần thì cô ấy càng đẩy tôi ra xa. Tôi có chút hụt hẫng nhưng nghĩ rằng cô ấy chưa quên tình cũ nên kiên nhẫn chờ đợi. Tôi chỉ dám quan tâm ở mức độ đồng nghiệp chứ không dám đi sâu vào đời tư, vì cứ hễ hỏi đến là cô ấy lại gạt đi.

Thấy cô ấy độc thân đã gần một năm, lại nghe lời khuyên trên mạng, tôi quyết định đánh liều. Cuối năm 2025 vừa rồi, tôi nhắn tin tỏ tình nhưng nhận lại câu trả lời phũ phàng: "Em không thích anh". Tôi hiểu ra mình không phải gu của cô ấy nên quyết định dừng lại. Từ đó, tôi chỉ tập trung vào công việc, giữ giao tiếp ở mức xã giao hoặc thỉnh thoảng mời cả team ăn uống.

Nhưng gần đây, cô ấy cứ hay gán ghép tôi với những cô gái khác và trêu là tôi già rồi. Điều này làm tôi rất khó chịu, bởi cô ấy thừa biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy, vậy mà gán ghép để làm gì? Mỗi ngày đi làm chạm mặt nhau ở công ty, lòng tôi cứ vui buồn lẫn lộn. Vui vì được nhìn thấy cô ấy nhưng lại buồn vì tình cảm của mình mãi không được hồi đáp. Những ngày nghỉ, tâm trí tôi vẫn hướng về cô ấy, những tin nhắn tôi gửi cho cô ấy chỉ nhận lại vài câu trả lời cho có lệ. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc trong mối tình đơn phương này. Rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ các độc giả. Xin chân thành cám ơn.

Phong Minh